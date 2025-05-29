С Еленой Трояновской манерный рокер познакомился задолго до оглушительной популярности. Девушка мечтала о тихом семейном счастье, но вместо этого ей приходилось годами закрывать глаза на многочисленные интрижки мужа.

В 1987 году еще совсем молоденький Илья Лагутенко оказался в ЗАГСе. Изначально парень надеялся на роман без обязательств, но сам того не осознавая, оказался связан узами брака. На регистрации влюбленных настояли родители Елены, которые не хотели, чтобы их дочь рожала без штампа в паспорте. После появления сына Игоря на свет молодой отец-молодец ушел в армию. Два года, которые парень провел на флоте, молодой маме приходилось заботиться о малыше самостоятельно. Вернувшись на гражданку, Лагутенко устроился переводчиком.

Постоянные командировки сказывались на отношениях в семье не лучшим образом. Но все стало куда хуже, когда амбициозный музыкант воплотил свою главную мечту о собственной рок-группе. Успех коллектива «Мумий Тролль» был оглушительным. Если на щуплого и бледного парня девушки поглядывали с интересом еще до триумфа, то все что произошло потом, иначе как сумасшествием не назовешь. Артист не стеснялся заводить мимолетные интрижки, о которых, само собой, догадывалась супруга.

Терпению первой жены певца настал конец, когда все СМИ страны стали писать о его отношениях с дизайнером и тусовщицей по имени Надя Сказка. Правда, интрижка вокалиста с блондинкой продлилась всего два года. Судя по всему, инициатором разрыва выступил Илья. Привыкшая жить на широкую ногу за счет богатых ухажеров Сказка определенно надеялась на продолжение «банкета». К тому моменту Лагутенко не только разбаловал любимую девушку дорогими подарками, но и помог ей с открытием собственного бутика.

«Мы дали друг другу все, что могли. Исчезло то энергетическое поле, что связывало нас прошедшие несколько лет», - спокойно прокомментировал разрыв артист.

Вот только реакция самой Сказки на случившееся оказалась куда более эмоциональной. Когда Надежду спрашивали об отношениях с рокером, то она периодически заявляла, что не знакома с Лагутенко. Наверное, таким образом обиженная экс-пассия надеялась задеть гордость бывшего, который продолжал наслаждаться жизнью на полную катушку.

«Кто такой Лагутенко? Я не знают таких людей» , - хлопая глазами говорила Надежда, если вдруг подворачивался случай.

Несмотря на ветреность и любовь к мимолетным романам, Илья Лагутенко все-таки нашел ту самую. Девушкой, заставившей его отказаться от образа жизни плейбоя, оказалась гимнастка и модель Анна Жукова. На сегодняшний день пара, переживающая непростые времена из-за пожаров в Калифорнии, живет за границей, где воспитывает двоих общих детей.

"Все крупнейшие агенты международных гастрольных маршрутов рулят отсюда, - рассказывает Илья, -штаб-квартиры артистов и продюсеров, в том числе азиатских, находятся здесь. Вы знаете, что самый крупный онлайн-ресурс о постсоветской музыке, Far From Moscow, располагается в университете Лос-Анджелеса? Этот город — центр обмена информацией. Личные контакты решают, состоится ли то или иное культурное событие. Все эти встречи, конференции, саммиты отнимают массу времени, сил и средств. Но по-другому никак".