Мастер лирических баллад Донс на прошлой неделе явился в Рижский городской суд, чтобы урегулировать спор с музыкальным продюсером Каспаром Ансоном по вопросам интеллектуальной собственности, пишет Santa.lv .

В прошлую пятницу журнал Privātā Dzīve заметил певца Донса, он же Артур Шингерей, вместе с двумя адвокатами, направляющимися в зал Рижского городского суда.

Там проходило открытое подготовительное заседание по иску Донса против музыкального продюсера Каспара Ансонса о признании смежных прав и возложении обязательств.

«Наши разногласия касаются вопросов интеллектуальной собственности», — кратко прокомментировал Донс.

Ответчик Ансон лично на заседании не присутствовал, но позже в разговоре с журналом заявил:

«Я являюсь совладельцем прав на 23 песни Донса. Музыканты, размещающие свои произведения на стриминговых платформах, обязаны ежегодно рассчитываться с другими правообладателями. Всем, с кем я сотрудничаю, я предложил автоматическую схему выплат — чтобы не собирать отчёты в конце каждого года. Большинство согласилось, кроме Артура, который сказал, что не считает, что должен мне что-либо платить».

По словам Ансонса, они какое-то время обсуждали это, и Донс в итоге признал, что выплаты всё же необходимы, но так и не начал их производить.

«Единственный законный способ отказаться от обязательств — это заявить, что он ошибся при заполнении регистрационных форм на фонограммы. Но мне кажется, это была не ошибка. Если ты 23 раза подряд "ошибаешься", то это уже выглядит как осознанный выбор», — считает продюсер.

На вопрос, чего именно Донс добивается в суде, Ансон ответил: «По его мнению, я должен отказаться от своих прав. Я не вижу причин это делать».

Тем не менее, он подчеркнул, что происходящее не поставило точку в их сотрудничестве. «У меня даже есть готовая песня, которую я мог бы ему предложить, но не думаю, что вторая сторона способна это "переварить". Всё ещё считаю, что у него потрясающий голос и он довольно здравомыслящий человек. Просто в нашей коммуникации что-то пошло не так», — заключил Ансонс.