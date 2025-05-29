Западная литература деструктивно воздействует на российских школьников и дошкольников. С докладом на такую тему выступила на Петербургском Международном Юридическом форуме депутат Госдумы Яна Лантратова.

Ее критика обрушилась, в частности, на книгу "Слова Урала", где собраны выражения, которые используют жители Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов и поселков на Урале. Более того, жители сами присылают выражения авторам книги, чтобы они включили их в сборник. "Гнить – значит жить в пределах Российской Федерации", "где родился, там и сгнил" – примеры фраз из этой книги. Авторы в предисловии указали, что книга носит юмористический характер и не претендует на объективность. Но похоже, авторов ждут проблемы.

"Я со стороны депутатского корпуса могу сказать, что мы эту историю держим под контролем. Все необходимые запросы в отношении материалов нами направлены", – сказала Яна Лантратова.

Еще одна книга, попавшая под прицел депутата – "Девочка - божья коровка". Это книга американского писателя Дэвиса Джеки, и она успешно продается в России. По сюжету, девочка Лулу, чтобы привлечь внимание своих вечно занятых родителей, превращается в божью коровку. Она вместе со своим псом помогает муравьям преодолевать препятствия, строит крепости из камней и начинает чувствовать себя смелой, независимой, а главное нужной.

В презентации Лантратовой для слушателей Юридического форума говорится, что это пропаганда деструктива. А если конкретнее, "в ней человеческая природа сводится к животным инстинктам, игнорируются высокие идеалы и духовность".

Досталось от Лантратовой и книге "Солдатик" итальянской писательницы Кристины Беллемо. По сюжету, солдатик всю жизнь думал только о войне: носил ботинки-амфибии, держал винтовку и гранату. Но однажды он находит домик, где тепло и пахнет едой, и впервые в жизни чувствует себя в безопасности. И снимает с себя мундир. Яна Лантратова решила, что это про дезертирство и предательство.

"Солдатик снял мундир, и никто не объявил, не обвинил его в том, что он дезертир, и эта книжка продается в период "СВО" (так в России называют войну против Украины – НВ.), когда дети ждут своих отцов с линии фронта", – сказала она.

Распространением этих книг, по словам Лантратовой, занимаются "вражеские спецслужбы". Она заявила, что власти США и Евросоюза для этого выпускают в год по 1125 специалистов для "информационных войн".

А Александр Шолохов, внук знаменитого советского писателя, автора "Тихого Дона", сказал, что Гарри Поттер в книжных магазинах "присутствует в немыслимых количествах".

По информации "Парламентской газеты", запрет Гарри Поттера может случиться из-за пропаганды чайлдфри, несмотря на то, что у всех главных героев в конце рождаются дети.

Аллюзии на мир Гарри Поттера нередко использовали сторонники Навального, называвшие Путина Волан де Мортом, а самого Навального – мальчиком, который выжил. Зимой 2021 года сторонники Навального проводили акцию "Любовь сильнее страха" – это цитата из книги. Они включали фонарики на телефонах в темноте в одно и то же время. Это отсылка к роману "Гарри Поттер и Принц-полукровка", когда волшебники подняли вверх свои палочки и зажгли на них огонь в память об убитом волшебнике Альбусе Дамблдоре.