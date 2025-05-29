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Ксения Собчак готова жестоко мстить за измену 0 902

Lifenews
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Господин Богомолов получил толстый намек.

Господин Богомолов получил толстый намек.

Ее нынешняя семья счастлива вместе, несмотря на частые слухи о разрыве.

Ксения Собчак разоткровенничалась с поклонниками. Жена Константина Богомолова выступила с громким заявлением об измене любимого мужчины.

Ксения Собчак сообщила, что неожиданно застала своего возлюбленного с другой. Блондинка затаила обиду и решила жестоко отомстить изменщику и его пассии. "Однажды застала своего парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу. Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: «Как ты мог меня публично опозорить?»", - разоткровенничалась жена Константина Богомолова.

Она предпочла не озвучивать имя экс-избранника. Но заверила, что изменщик был наказан. "С очень большим трудом я все это провернула", - заявила блондинка.

Стоит отметить, что у Ксении было немало романов. А брака за плечами всего два. Чуть менее шести лет назад она вышла второй раз замуж за Богомолова. Пара счастлива вместе, несмотря на частые слухи о разрыве и изменах.

Так, недавно театральному деятелю приписали любовную связь с бывшей Павла Табакова. Меж тем артист с теплом отзывается о любимой. Однажды он признался, что не сразу достучался до сердца красавицы. Он ей писал сообщения, знаменитость отвечала.

"Три с лишним месяца мы переписывались, за это время успели разругаться до такой степени, что она заблокировала меня везде. И только в одной соцсети я нашел лазейку, туда и написал ей. Рассорились мы из-за обсуждения литературного произведения. Я сказал Ксюше, мол, лучше бы ты молчала, зачем спорить, тем более со мной. Мы и сейчас ссоримся, но быстро отходим. У нас есть правило - не блокировать друг друга, отвечать на звонки. Звоню всегда первым", - откровенничал Константин.

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