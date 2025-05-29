Наталья Водянова посетила открытие выставки и гала-ужин фонда основателей модного дома Valentino Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти в Риме. 43-летняя российская супермодель появилась на мероприятии в чёрно-красном платье в пол.

"Наталья выглядит, как всегда, магнетически", — сделала комплимент модели журналистка Сьюзи Менкес и отметила, что лица всех манекенов на выставке сделаны по образцу лица Водяновой. Экспозиция посвящена красному цвету, на ней представлены 30 предметов искусства и 50 легендарных моделей Valentino, создававшихся на протяжении пяти десятилетий. Также выставку посетила 59-летняя актриса Элизабет Хёрли с сыном Дэмианом.

Ранее Наталья Водянова пришла на премьеру нового спектакля Ренаты Литвиновой "Священное чудовище", которая на днях прошла в Париже. Супермодель заметили в зрительном зале, а видео с ней опубликовал в тиктоке один из зрителей.

43-летняя Наталья была одета в коричневый жакет с поясом и дополнила образ маленькой сумкой. Супруг модели, сын миллиардера Бернара Арно Антуан, не составил ей компанию на премьере. Увидеть шоу также пришли: экс-ведущий программы "Модный приговор", 66-летний историк моды Александр Васильев, который после спектакля пообщался с Ренатой Литвиновой и подарил ей картину, композитор Кирилл Рихтер и полный зал других гостей.

Наталья Михайловна Водяно́ва (для работы изменила ударение на Водя́нова; род. 28 февраля 1982, Горький, РСФСР, СССР) — российская и мировая супермодель и филантроп. В настоящее время вместе с мужем — бизнесменом Антуаном Арно — и детьми живёт во Франции.