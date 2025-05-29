В 72 годовщину покорения Эвереста Непал пересматривает правила для альпинистов

Восьмитысячник Эверест, известный так же, как Сагарматха в Непале и Джомолунгма в Тибете, манил альпинистов с 20 годов прошлого века, но лишь в 1953 году сразу два участника английской экспедиции, Эдмуд Хилари и Тенцинг Норгей, дошли до конца, за что были удостоены королевой Великобритании рыцарского звания.

С тех пор восхождение на высший пик планеты стало главным достижением международного альпинизма, часто ценой жизни скалолазов.

В последние десятилетия абсолютное большинство экспедицией на Эверест организуется коммерческими операторами Непала, продающими лицензии на доступ к горе, а также допсулуги в виде помощи проводников. Весной этого года в стране представили законопроект предлагающий ограничить выдачу разрешений лишь альпинистам со стажем - тем, у кого за плечами есть подтверждённый опыт покорения как минимум одного семитысячника.

Авторы законопроекта отмечают, что неопытные, но состоятельные энтузиасты создают на склонах Эвереста опасные ситуации, получают травмы и гибнут из-за отсутствия подготовки.