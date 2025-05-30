Звезда «Дорогой Маши Березиной» и обладательница «Ники» за роль второго плана в «Похороните меня за плинтусом», ведущая «Жди меня» и «В гости по утрам» — мы не забыли о заслугах Марии Шукшиной. Однако в последнее время зрители чаще обсуждают ее скандальные заявления.Мария Шукшина по праву считается одной из самых популярных актрис в мире российского кино. Она неоднократно подчеркивала, что огромное влияние на выбор ее жизненного пути оказали родители. Василий Шукшин начал снимать дочь в своих фильмах, когда малышке не было еще и двух лет, а мать Лидия Федосеева-Шукшина всячески поддерживала творческие начинания наследницы.

Сама артистка всегда активно рассказывала поклонникам о новых творческих проектах. Единственное, что не любила обсуждать звезда — так это личную жизнь. На днях актрисе исполнилось 58, и мы раскрываем все ее тайны.

В жизни Марии Шукшиной было три главных мужчины. С первым мужем Артемом Трегубенко она познакомилась еще во время обучения в институте. Однокурсники сыграли свадьбу, а вскоре на свет появилась их дочь Анна. Однако в тот период Шукшина была увлечена карьерой. Она пыталась разорваться между домом и съемочной площадкой, но в итоге отношения все равно разрушились.

По иронии судьбы, следующим избранником Марии стал еще один одногруппник, Алексей Касаткин: они встретились после долгой разлуки в 1995 году. Вскоре разгорелся страстный роман, который обернулся вторым браком. Вот только родители избранника, по признанию самой Шукшиной, приняли ее холодно.

В 1998 году звезда снова стала мамой. На свет появился сын Макар, но у Марии не было времени на то, чтобы засиживаться в декрете. В этот период она активно играла в кино, а также вела программу «Жди меня» на Первом канале. Алексей Касаткин, который на тот момент считался преуспевающим бизнесменом, тоже не был в восторге от постоянного отсутствия жены дома.

В итоге спустя несколько лет Шукшина решила подать на развод.

Еще более драматическими получились отношения Марии с бизнесменом Борисом Вишняковым. После того как в 2005 году Шукшина родила избраннику близнецов Фому и Фоку, казалось, что их союз нерушим. Однако дела предпринимателя постепенно приходили в упадок, а карьера актрисы шла только в гору. Постоянные ссоры на почве ревности и зависти обернулись тем, что артистка решила расстаться с фактическим супругом.

Вот только Вишняков был против мирного разрешения семейного конфликта. Мужчина постоянно раздавал нелицеприятные интервью, а вопрос об опеке над детьми предпочел решать через суд. Сама Мария планомерно хранила молчание по данном вопросу. Лишь несколько лет назад она пролила свет на взаимоотношения с отцом близнецов. «Вы правы, он не был мне мужем, хотя и пиарился под таким названием. Месяц назад он все-таки набрался смелости и попросил у меня прощения, назвав „ошибкой“ все, что творил! Я простила и уже очень давно», — сообщала звезда в соцсетях.

Лидия Федосеева-Шукшина не скрывала, что гордится достижениями Марии. А вот две другие ее наследницы не смогли добиться успехов в карьере. Так, старшая единоутробная сестра Маши Анастасия долгое время не могла простить матери равнодушия: все детство Настя провела в разлуке с ней.

Анастасия Воронина поступила во ВГИК, но прервала учебу, когда выскочила замуж за начальника контрразведки Анголы Нельсона Франсишку. Брак быстро распался, ну а в 90-е наследница актрисы угодила за решетку по обвинению в сбыте наркотиков. В последние же годы Воронина-Франсишку пытается наладить контакт с семьей, но получается это с трудом: общение поддерживать согласилась только сестра Ольга.

Осенью 2017 года сын Марии Шукшиной Макар оказался в центре скандала. Возлюбленная молодого человека Фрейя Зильбер обвинила его в хранении запрещенных препаратов и в избиении. На тот момент девушка находилась на четвертом месяце беременности.

Вскоре экс-избранница Макара Касаткина начала посещать разнообразные ток-шоу, в которых рассказывала о недостатках отца своего будущего ребенка. Сама Мария, как и ее сын, предпочитали хранить молчание. Однако во время общения с поклонниками в социальной сети Шукшина все-таки прокомментировала скандал. «Я в шоке от происходящего. Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов, это все считается домыслами (мягко говоря)», — делилась звезда.