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Личная жизнь 58-летней Марии Шукшиной - сплошной кошмар 0 667

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Мама не поддержала ни визиты Анны на телешоу, ни ее увлечение бодибилдингом.

Мама не поддержала ни визиты Анны на телешоу, ни ее увлечение бодибилдингом.

Весь близкий круг дочки великого писателя стал враждебным к ней.

Звезда «Дорогой Маши Березиной» и обладательница «Ники» за роль второго плана в «Похороните меня за плинтусом», ведущая «Жди меня» и «В гости по утрам» — мы не забыли о заслугах Марии Шукшиной. Однако в последнее время зрители чаще обсуждают ее скандальные заявления.Мария Шукшина по праву считается одной из самых популярных актрис в мире российского кино. Она неоднократно подчеркивала, что огромное влияние на выбор ее жизненного пути оказали родители. Василий Шукшин начал снимать дочь в своих фильмах, когда малышке не было еще и двух лет, а мать Лидия Федосеева-Шукшина всячески поддерживала творческие начинания наследницы.

Сама артистка всегда активно рассказывала поклонникам о новых творческих проектах. Единственное, что не любила обсуждать звезда — так это личную жизнь. На днях актрисе исполнилось 58, и мы раскрываем все ее тайны.

В жизни Марии Шукшиной было три главных мужчины. С первым мужем Артемом Трегубенко она познакомилась еще во время обучения в институте. Однокурсники сыграли свадьбу, а вскоре на свет появилась их дочь Анна. Однако в тот период Шукшина была увлечена карьерой. Она пыталась разорваться между домом и съемочной площадкой, но в итоге отношения все равно разрушились.

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По иронии судьбы, следующим избранником Марии стал еще один одногруппник, Алексей Касаткин: они встретились после долгой разлуки в 1995 году. Вскоре разгорелся страстный роман, который обернулся вторым браком. Вот только родители избранника, по признанию самой Шукшиной, приняли ее холодно.

В 1998 году звезда снова стала мамой. На свет появился сын Макар, но у Марии не было времени на то, чтобы засиживаться в декрете. В этот период она активно играла в кино, а также вела программу «Жди меня» на Первом канале. Алексей Касаткин, который на тот момент считался преуспевающим бизнесменом, тоже не был в восторге от постоянного отсутствия жены дома.

В итоге спустя несколько лет Шукшина решила подать на развод.

Еще более драматическими получились отношения Марии с бизнесменом Борисом Вишняковым. После того как в 2005 году Шукшина родила избраннику близнецов Фому и Фоку, казалось, что их союз нерушим. Однако дела предпринимателя постепенно приходили в упадок, а карьера актрисы шла только в гору. Постоянные ссоры на почве ревности и зависти обернулись тем, что артистка решила расстаться с фактическим супругом.

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Вот только Вишняков был против мирного разрешения семейного конфликта. Мужчина постоянно раздавал нелицеприятные интервью, а вопрос об опеке над детьми предпочел решать через суд. Сама Мария планомерно хранила молчание по данном вопросу. Лишь несколько лет назад она пролила свет на взаимоотношения с отцом близнецов. «Вы правы, он не был мне мужем, хотя и пиарился под таким названием. Месяц назад он все-таки набрался смелости и попросил у меня прощения, назвав „ошибкой“ все, что творил! Я простила и уже очень давно», — сообщала звезда в соцсетях.

Лидия Федосеева-Шукшина не скрывала, что гордится достижениями Марии. А вот две другие ее наследницы не смогли добиться успехов в карьере. Так, старшая единоутробная сестра Маши Анастасия долгое время не могла простить матери равнодушия: все детство Настя провела в разлуке с ней.

Анастасия Воронина поступила во ВГИК, но прервала учебу, когда выскочила замуж за начальника контрразведки Анголы Нельсона Франсишку. Брак быстро распался, ну а в 90-е наследница актрисы угодила за решетку по обвинению в сбыте наркотиков. В последние же годы Воронина-Франсишку пытается наладить контакт с семьей, но получается это с трудом: общение поддерживать согласилась только сестра Ольга.

Осенью 2017 года сын Марии Шукшиной Макар оказался в центре скандала. Возлюбленная молодого человека Фрейя Зильбер обвинила его в хранении запрещенных препаратов и в избиении. На тот момент девушка находилась на четвертом месяце беременности.

Вскоре экс-избранница Макара Касаткина начала посещать разнообразные ток-шоу, в которых рассказывала о недостатках отца своего будущего ребенка. Сама Мария, как и ее сын, предпочитали хранить молчание. Однако во время общения с поклонниками в социальной сети Шукшина все-таки прокомментировала скандал. «Я в шоке от происходящего. Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов, это все считается домыслами (мягко говоря)», — делилась звезда.

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