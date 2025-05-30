Назначение древних артефактов разгадали спустя век

Глиняные фрагменты, найденные еще в 1930-х годах в сирийском городе Хама, спустя почти век были опознаны как детские погремушки. Результаты исследования опубликованы в журнале Childhood in the Past. Всего проанализировано 19 фрагментов, датируемых периодом около 2500–2000 годов до нашей эры. Их раскопал датский археолог Харольд Ингольт, однако долгое время находки оставались неидентифицированными.

Пересмотр артефактов произошел благодаря ученому Жоржу Муамару, который узнал характерные формы рукояток, сравнив их с аналогичными погремушками из музея в Дамаске. Объекты оказались полыми внутри и содержали камешки или глиняные шарики. При встряхивании они издавали мягкий звук, напоминающий современные пластиковые игрушки — не громкий, но успокаивающий для младенцев.

Большинство погремушек имело длину от 4,5 до 6 сантиметров и диаметр около 2 сантиметров — размер, подходящий для младенца или маленького ребенка. Некоторые были украшены орнаментом — спиральными или диагональными полосами, а другие оставались однотонными. Поскольку находки обнаружены в жилом квартале, исследователи делают вывод, что они использовались в быту для развлечения и успокоения детей.