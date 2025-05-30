Названо средство продления жизни до девяноста лет

Прием метформина — одного из самых распространенных препаратов при диабете 2-го типа — может увеличить шансы дожить до 90 лет. К такому выводу пришли американские ученые, впервые проведя моделирование «идеального» клинического испытания на данных из масштабного когортного исследования Women’s Health Initiative. Результаты опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.

В исследовании приняли участие женщины старше 60 лет с впервые диагностированным диабетом, ранее не получавшие терапию. Для оценки влияния лечения на выживаемость использовалась методика имитации целевого клинического исследования. В ходе анализа 438 участниц были разделены на две равные группы: одна начинала терапию с метформина, другая — с производных сульфонилмочевины. При этом были учтены десятки факторов — от индекса массы тела и образа жизни до сопутствующих заболеваний.

За 15 лет наблюдения риск смерти до 90 лет в группе принимающих метформин оказался на 30 процентов ниже, чем в группе сравнения. Авторы подчеркивают, что речь не идет о доказанном увеличении продолжительности жизни, а лишь о сравнении с альтернативным препаратом. Связь не обязательно носит причинный характер, и необходимы дополнительные исследования, включая рандомизированные контролируемые испытания.