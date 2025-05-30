Baltijas balss logotype

Нежелание зумеров заниматься сексом объяснили 0 1300

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Нежелание зумеров заниматься сексом объяснили
ФОТО: Unsplash

Почти четверть жителей постсоветского пространства в возрасте от 18 до 23 лет добровольно отказались от секса и в целом демонстрируют отсутствие интереса к этой сфере жизни, заявил сексолог Максим Исаев.

Исаев назвал причиной сексуальной паузы у зумеров - представителей поколения Z - доступность технологий. По его словам, сегодня подростки и молодежь предпочитают проводить время дома за экраном компьютера или смартфона, а не на свиданиях. Онлайн-развлечения отчасти заменили им живое общение, а любопытство, в том числе и в сексуальной сфере, они удовлетворяют с помощью видео в интернете.

Сексолог отметил, что в среднем с откровенным контентом зумеры знакомились в возрасте 9-11 лет и к 18 годам успевали пересмотреть огромное количество таких роликов. Из-за этого, по его мнению, к моменту достижения совершеннолетия мозг молодых людей перегружен искусственными стимуляциями, из-за чего они и теряют интерес к отношениям с реальным партнером.

Зумеры предпочтут посмотреть откровенный стрим или заняться секстингом, чем решиться на близость в реальности, подчеркнул Исаев. «Негативно влияют и неправильное питание, фитнес не популярен у них совершенно. Все в комплексе и дает свои результаты», — добавил он.

Читайте нас также:
#секс
9
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1007
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 151
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 531
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 292
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 182
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 151
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео