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«‎Ночная снайперша» Арбенина отравляла существование Гай-Германике 0 684

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Две сильных женщины не сошлись характерами.

Две сильных женщины не сошлись характерами.

"Это все тянет на оскорбление чести и достоинства", - заявила режиссерка.

Некоторые все еще удивляются, когда узнают о том, что рокерша из «Ночных снайперов» Диана Арбенина не только певица, но и актриса. Накануне, звезда побывала на премии Гильдии кастинг-директоров России, взяв премию в номинации «Открытие» за роль в сериале «Обоюдное согласие-2». Однако рокер есть рокер, и острая на язык Арбенина без оглядки на возможные последствия прошлась по своему режиссеру Валерии Гай Германике. И вот что из этого вышло.

Первый сезон «Обоюдного согласия» привлек к себе очень много внимания, так что неудивительно, что Валерии захотелось взяться за продолжение. Которое вряд ли бы настолько успешным без Арбениной. Но сама Диана в итоге осталась недовольна работой с Гай Германикой. Вообще складывается впечатление, будто бы особо никакого диалога между Арбениной и режиссером и не было.

«То, что вы видели на экране, это полное недоразумение. Я очень благодарна за это недоразумение Гай Германике, потому что она меня убеждала просто сняться в «Обоюдном согласии 2». <…> Огромное спасибо Германике за то, что она меня никогда уже никуда не позовет. Потому что за время съемок мы с ней ни разу не пообщались. Она предлагала мне раздеться, а я говорила, это моя первая и последняя роль — как же я предстану в неглиже? Она говорила: «Мы выбрали уже белье». А я говорила: «Нет, такого быть не может». Она говорила, вот мы татуировки уже нарисовали, раздеваться будут дублерши. В итоге я ни разу не видела на площадке режиссера», — заявила Арбенина.

Зал рукоплескал Диане, которая не поскупилась на эмоции. Кто-то даже смеялся, но в целом люди, насколько можно было судить по их реакции, рокерше поверили. Так что неудивительно, что Валерия Гай Германика поспешила записать официальные комментарии случившегося в Сети:

«Я удивлена и не понимаю, я привела Диану на «Кион». Дала роль, про нее там сразу сняли док. фильм, ей сделали клип с кадрами из сериала. Дали призы. Дублершу я предлагала лично и не раз, Диана запретила дублершу. Но у Дианы есть директор, которая решала многое и не давала нам говорить наедине.

А вчера она при всем кинематографическом сообществе несла невообразимую чушь. Не понимая ни как делается кино, ни методы создания драмы. Это все тянет на оскорбление чести и достоинства. Если не будет публичного опровержения того, что на площадке меня не было, того, что я отказала в дублере и того, что «все делают вторые режиссеры», — написала режиссер в личном блоге в Telegram.

На этом Валерия не остановилась. Гай Германика решила пройтись по характеру Арбениной. По ее мнению, солистка «Ночных снайперов» отличается дурным нравом:

«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда. На площадке мы поссорились из-за того, что мои просьбы как режиссера переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые по моему мнению были нужны персонажу. Я в таких случаях выражаю недоумение, зачем вы пришли ко мне сниматься, если очевидно режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику. Персонаж для меня раскрывался по мере его роста и я видела его катарсис особенно, я придумала Анну и я хотела ее растить. Диана категорически отказалась. Случилась ссора. На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. От этого плачет мой перфекционист. Диана, я у вас прошу прощения за все и не будьте, пожалуйста, с***й».

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