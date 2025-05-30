Раскрыты последствия чрезмерной любви к картофелю

Врач-диетолог Марият Мухина предупредила россиян, что чрезмерная любовь к картофелю грозит преждевременным старением.

Мухина рассказала, что у картофеля высокий гликемический индекс, поэтому он провоцирует резкие скачки сахара в крови. Из-за этого при его частом употреблении — более двух-трех раз в неделю — повышается риск инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, объяснила она.

Кроме того, как отметила диетолог, в картофельных чипсах, жареном или приготовленном во фритюре картофеле содержится большое количество трансжиров. По ее словам, эти вещества не только повышают общую калорийность рациона, но и крайне негативно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

При этом полностью исключать картофель из рациона Мухина не рекомендовала, так как его умеренное употребление в отварном или запеченном виде принесет здоровью только пользу.