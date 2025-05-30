Baltijas balss logotype

Раскрыты последствия чрезмерной любви к картофелю 1 519

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Раскрыты последствия чрезмерной любви к картофелю
ФОТО: Unsplash

Диетолог: частое употребление картофеля грозит преждевременным старением.

Врач-диетолог Марият Мухина предупредила россиян, что чрезмерная любовь к картофелю грозит преждевременным старением.

Мухина рассказала, что у картофеля высокий гликемический индекс, поэтому он провоцирует резкие скачки сахара в крови. Из-за этого при его частом употреблении — более двух-трех раз в неделю — повышается риск инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, объяснила она.

Кроме того, как отметила диетолог, в картофельных чипсах, жареном или приготовленном во фритюре картофеле содержится большое количество трансжиров. По ее словам, эти вещества не только повышают общую калорийность рациона, но и крайне негативно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

При этом полностью исключать картофель из рациона Мухина не рекомендовала, так как его умеренное употребление в отварном или запеченном виде принесет здоровью только пользу.

Читайте нас также:
#здоровье
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го мая

    Глупый бред насчёт жиров. Все жиры и трансжиры в том числе, расщепляются желчью на простые растворимые углеводы, иначе они просто не впитается в кровь. Поэтому без разницы, как вы жир назовёте.

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1007
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 151
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 531
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 292
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 182
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 151
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео