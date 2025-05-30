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Стало известно о возможном возвращении Пугачевой в Россию 0 709

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Стало известно о возможном возвращении Пугачевой в Россию
ФОТО: Youtube

Певица Алла Пугачева может выступить на «Новой волне» в России.

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию ради выступления на фестивале «Новая волна». Об этом общественный деятель и блогер Вадим Манукян.

«Говорят, что Пугачеву пригласили на "Новую волну". Ее не признали иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел», — рассказал Манукян.

«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы "вставить шпильку" всем нам», — уверен Манукян.

Алла Пугачева покинула Россию после начала войны РФ в Украине. Певица называла критикующих ее россиян - поддерживающих войну - холопами, рабами и завистниками и открыто осуждала происходящее на Украине.

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#алла пугачева
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