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Умер актёр сериала «Ментовские войны», сыгравший полковника Арнаутова 0 887

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Умер актёр сериала «Ментовские войны», сыгравший полковника Арнаутова

Народный артист Карелии Александр Лисицын скончался на 71-м году жизни. Последние дни он провёл в больнице, рассказали коллеги актёра.

В Петрозаводске 29 мая скончался актёр Александр Лисицын, которого миллионы зрителей запомнили благодаря роли полковника Николая Ивановича Арнаутова в нескольких сезонах криминальной телесаги «Ментовские войны».

Александр Лисицын болел гипертонией, рассказали в Театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская». «У него была гипертония все время, очень высокое давление. Но что конкретно случилось — неизвестно пока. Но, вроде, не онкология», — рассказал коллега актера.

«Последние дни он находился в больнице. Сначала в реанимации был, потом, вроде, перевели в нормальную палату, а затем ему вновь стало плохо и его снова в реанимацию положили», — дополнили в театре.

Александр Лисицын родился 29 января 1955 года, вырос в Подмосковье и с первой попытки поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. Его однокурсником был сын Александра Ширвиндта Михаил.

После получения диплома Лисицын вошел в труппу Русского драматического театра в Петрозаводске, а с 1986 года стал одним из первых актеров будущей «Творческой мастерской». За десятилетия работы Александр сыграл на сцене этого театра более 40 ролей, в основном ведущих.

В 2003 году Александр Лисицын находился с театром на гастролях в Санкт-Петербурге. Сотрудники киностудии «Панорама» приехали к артистам и предложили участие в фотопробах. Александр отказывался, но сотрудница студии уговорила его и сделала снимки.

Вскоре Лисицына пригласили на роль Дональда Донована в сериале НТВ «Не ссорьтесь, девочки», а затем позвали в «Ментовские войны», где его роль полковника Арнаутова стала одной из ведущих на протяжении всех сезонов.

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