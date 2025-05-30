Врач подсказала рецепт полезного завтрака

Каша на молоке и добавлением сухофруктов может быть хорошим вариантом полезного завтрака, считает врач-терапевт, диетолог Галина Емельянова.

Первое, на что обратила внимание Емельянова — это сухофрукты. По ее словам, по сравнению со свежими фруктами в них почти нет воды, зато концентрация полезных веществ увеличивается в несколько раз. Например, курага является рекордсменом по содержанию калия, полезного для работы сердца, изюм важен для здоровья сосудов, а инжир за счет высокого содержания кальция нужен для крепких костей.

При этом терапевт подчеркнула, что слишком большое количество сухофруктов опасно, так как в них содержится много сахара. По ее мнению, лучше всего их есть по утрам и добавлять в кашу не более 25-50 граммов. «Содержащиеся в сухофруктах органические кислоты способствуют выработке желудочного сока и желчи. Благодаря этому съеденная утром пища будет лучше усваиваться», — отметила врач.

Специалист добавила, что иногда сухофрукты нужно полностью исключить из рациона. Например, их лучше не есть в период обострения болезней ЖКТ, а при хронических заболеваниях почек часто советуют отказаться от кураги.