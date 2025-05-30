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Женщина лишилась отпуска в Европе из-за разговора со стюардессой в самолете 0 1077

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Женщина лишилась отпуска в Европе из-за разговора со стюардессой в самолете
ФОТО: Unsplash

The Metro: женщина лишилась отпуска в Испании из-за разговора со стюардессой.

Жительница Шотландии поговорила со стюардессой в самолете и лишилась отпуска в Европе. Историю женщины рассказывает The Metro.

По данным источника, 25-летняя Бет Миллиган и ее парень Деклан Гиллен сели на рейс до Испании в аэропорту Глазго. Пара заплатила 1,3 тысячи фунтов стерлингов авиакомпании Jet2 за пакетный тур до Аликанте. Но Миллиган сильно нервничала из-за трехчасового перелета и во время разговора с бортпроводницей призналась в своей тревожности.

Выяснилось, что несколько недель назад туристка побывала у врача из-за боли в груди, но специалист ее успокоил — это был обычный дискомфорт в мышцах из-за напряжения, который не мог повлиять на отпуск. Однако рассказ не понравился бортпроводнице. Вскоре к девушке подошел менеджер и вывел ее из самолета, отказавшись брать на рейс без справки о «готовности к полетам».

Путешественники не смогли сесть на другой рейс Jet2, и в итоге отпуск был сорван. Теперь женщина заявляет, что подверглась «дискриминации» со стороны авиакомпании, когда рассказала им о своих ментальных проблемах с тревожностью. Она потребовала полного возврата денег за билеты, но получила отказ.

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