Ранее в сети возникли слухи о том, что Цензори и Уэст, которые женаты около двух с половиной лет, расстались.

Бьянка Цензори показала совместное видео с Канье Уэстом. Ролик в своём инстаграме она выложила на фоне недавних слухов о том, что пара расстаётся из-за проблем у 47-летнего рэпера. В видео 30-летняя Цензори и Уэст танцуют на фоне заката. В какой-то момент модель подходит к рэперу, и они целуются.

После публикации ролика в соцсетях решили, что пара воспроизвела сцену из клипа Канье Bound 2 с участием его бывшей жены Ким Кардашьян. В сети её и Бьянку часто сравнивают, в том числе из-за того, что 44-летняя Ким, как считается, копирует стиль Цензори.

Ранее в сети возникли слухи о том, что Цензори и Уэст, которые женаты около двух с половиной лет, расстались. Поводом для этого стало поведение Уэста, который в последнее время сделал ряд провокационных заявлений. Однако недавно пару заметили в испанской Майорке, на улицах которой модель появилась с голой грудью.

Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в 2023 году. В сети часто появляются слухи о возможном расставании пары. Якобы Бьянка устала от скандальных высказываний и выходок мужа. Супруги опровергают наличие проблем в отношениях, появляясь вместе на публике.

Ранее рэпер был женат на Ким Кардашьян. Они развелись в 2022 году после восьми лет брака и воспитывают четверых детей.