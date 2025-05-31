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Крупнейший выброс на Солнце грозит серией магнитных бурь на Земле 0 906

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Крупнейший выброс на Солнце грозит серией магнитных бурь на Земле

Ученые зафиксировали сильнейший выброс массы на Солнце.

На Солнце зафиксирован крупнейший с начала года выброс корональной массы, направленный прямо на Землю.

По словам ученых, вспышка произошла сегодня ночью в 03:05 по рижскому времени в активной области №4100, расположенной точно в центре солнечного диска. Событие сопровождалось вспышкой класса M8.2. При этом эксперт добавил, что такое расположение области исключает даже теоретическую возможность, что выброшенное вещество пройдет мимо Земли.

Скорость солнечной плазмы, по предварительным расчетам, крайне высока. Ожидается, что частицы достигнут Земли уже 1 июня поздним вечером. По оценке специалистов, это может вызвать самую мощную серию магнитных бурь в 2025 году — до уровня G4, уступающего лишь максимуму шкалы.

Пока точные параметры и время удара уточняются, ученые предупреждают о вероятных сбоях в радиосвязи, спутниковой навигации и самочувствии у метеозависимых людей.

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