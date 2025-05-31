Baltijas balss logotype

Отбывающий 23-летний срок Вайнштейн признался: дал 100 000 долларов за секс 0 385

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
VIP-арестант продолжает шокировать публику.

VIP-арестант продолжает шокировать публику.

Решение суда в Нью-Йорке из-за процессуальных нарушений, между тем, было недавно отменено.

Сидя в тюрьме, 73-летний Харви Вайнштейн нашел возможность оправдаться. Вайнштейн в телефонном интервью из-за решетки для подкаста Кэндис Оуэнс уверял, что не совершал ничего из того, за что получил 23 года.

  • Это полная выдумка. Я не поднимал на нее руку. Я не трогал ее, - отбояривается Харви от нападок Гвинет Пэлтроу. Однако не скрывает, что «определенно пытался заигрывать с ней».

Также продюсер отвергает утверждения Роуз Макгоуэн («Зачарованные»), что он орально изнасиловал ее после кастинга для ужастика «Крик».

  • Обвинения Эшли Джадд смехотворны. Я дал ей 100 тысяч, чтобы она ничего не говорила моей жене, - своеобразно защищается Вайнштейн.

Решение суда в Нью-Йорке из-за процессуальных нарушений, между тем, было недавно отменено. Оставлен в силе приговор, вынесенный в Калифорнии. Рассмотрение прежних и новых исков идет полным ходом. В тюрьме всесильный продюсер лишился рычагов влияния.

Харви Вайнштейн (род. 19 марта 1952, Нью-Йорк) — американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец (вместе со своим братом Бобом) компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии. В феврале 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта 2020 года был приговорён к 23 годам лишения свободы. История обвинений в адрес Вайнштейна породила так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись другие знаменитости.

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1007
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 152
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 212
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 240
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 532
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 293
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 183
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 152
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 212
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 240

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео