Решение суда в Нью-Йорке из-за процессуальных нарушений, между тем, было недавно отменено.

Сидя в тюрьме, 73-летний Харви Вайнштейн нашел возможность оправдаться. Вайнштейн в телефонном интервью из-за решетки для подкаста Кэндис Оуэнс уверял, что не совершал ничего из того, за что получил 23 года.

Это полная выдумка. Я не поднимал на нее руку. Я не трогал ее, - отбояривается Харви от нападок Гвинет Пэлтроу. Однако не скрывает, что «определенно пытался заигрывать с ней».

Также продюсер отвергает утверждения Роуз Макгоуэн («Зачарованные»), что он орально изнасиловал ее после кастинга для ужастика «Крик».

Обвинения Эшли Джадд смехотворны. Я дал ей 100 тысяч, чтобы она ничего не говорила моей жене, - своеобразно защищается Вайнштейн.

Решение суда в Нью-Йорке из-за процессуальных нарушений, между тем, было недавно отменено. Оставлен в силе приговор, вынесенный в Калифорнии. Рассмотрение прежних и новых исков идет полным ходом. В тюрьме всесильный продюсер лишился рычагов влияния.

Харви Вайнштейн (род. 19 марта 1952, Нью-Йорк) — американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец (вместе со своим братом Бобом) компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии. В феврале 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта 2020 года был приговорён к 23 годам лишения свободы. История обвинений в адрес Вайнштейна породила так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись другие знаменитости.