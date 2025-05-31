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Отчего 45-летний Родригез расстался с Девочкиной 0 583

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Это была любовь с первого взгляда, и прожили они 16 лет.

Музыкант давно счастлив в новых отношениях с актрисой Катей Кабак, с которой начал встречаться сразу после расставания с женой. Однако окончательную точку в своем браке 45-летний Родригез поставил лишь спустя два года.

Тимур сам подал заявление о расторжении брака с Анной (которая, к слову оставила девичью фамилию Девочкина) на один из мировых участков в марте 2025 года. Артисту и его супруге традиционно дали около трех недель на примирение, а на следующем заседании, 24 апреля, официально развели.

По информации из суда, ни жена Родригеза, ни ее представители так и не появились ни на одном из этапов процесса. И, как выяснил «СтарХит», не случайно: Анна вместе с детьми больше двух месяцев путешествуют по Европе, а в данный момент и вовсе находятся в Африке. Скорее всего, женщина даже не подозревает, что за это время стала свободной.

Родригез прожил с Девочкиной более 16 лет, они познакомились в ресторане в начале 00-х, по словам артиста, это была любовь с первого взгляда. Свадьбу сыграли в 2007-м.

Сыновья пары, 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль остались жить с матерью, никаких имущественных или алиментных вопросов у экс-супругов, судя по всему, не возникло. По крайней мере пока. При этом, по информации «СтарХита», шоумен не уклоняется от выполнения своих отцовских обязанностей, регулярно помогает Анне финансово. Также он, по собственному признанию, оставил бывшей и детям всю недвижимость.

Напомним, о расставании с женой Тимур объявил еще в сентябре 2023 года — он был инициатором разрыва, потому что захотел «принципиально другого существования». Практически сразу он начал отношения с актрисой Катей Кабак. В одном из интервью Родригез признался, что по телефону заявил второй половинке о том, что между ними все кончено.

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