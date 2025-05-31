«У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы», - говорит критик Сергей Соседов на канале НТВ. — Мне стыдно было бы выходить с такими песнями, типа, «поживи в моей шкуре». А мне хочется сказать: «А ты поживи в нашей шкуре, людей, которые каждый день идут на работу в восемь утра, едут в переполненном метро, по девять часов пашут за копейки. Ты, которая живет в роскоши и богатстве, и забыла, когда ездила в метро, была в магазине».

Между тем, российское Министерство юстиции не увидело оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами, признал замглавы ведомства Олег Свириденко.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — пояснил представитель министерства.

По утверждению Свириденко, в России граждан могут признать иностранными агентами, только если существуют подтвержденные факты нарушения закона с их стороны.

В марте 2024 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом». В июле замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев также призвал признать певицу иноагентом и потребовал лишить ее имущества в России за «дискредитацию» российской армии.

После начала российского вторжения в Украину народная артистка уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми и переехала в Израиль. Она неоднократно высказывалась против начатой Кремлем «спецоперации», как и ее супруг.