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В 61 год Брэд Питт раскрыл всю подноготную развода с Анджелиной Джоли 0 755

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Любовная лодка разбилась о быт.

Любовная лодка разбилась о быт.

Их старший сын Мэддокс заступился за мать, что привело к агрессивной реакции со стороны отца.

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись только в декабре 2024 года, хотя разошлись задолго до этого. Если актриса делилась мыслями о разрыве, то ее бывший муж предпочитал хранить молчание.

Однако в интервью GQ 61-летний актер все же прокомментировал, почувствовал ли он облегчение, когда наконец завершился бракоразводный процесс. Его ответ прозвучал хладнокровно. «Нет, я не думаю, что это было что-то серьезное. Просто кое-что созрело в юридическом плане», — бросил он.

Напомним, что Джоли подала на развод через несколько дней после инцидента на борту частного самолета. Тогда, по сообщениям СМИ, Питт был в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с женой.

Их старший сын Мэддокс заступился за мать, что, по словам адвокатов Джоли, привело к агрессивной реакции со стороны отца, и он ударил подростка. Джоли встала между ними и тоже пострадала. «Чтобы сбросить Джоли со спины, Питт откинулся назад. Актриса упала и повредила спину и локоть. Дети храбро пытались защитить друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей, другого ударил по лицу. Малыши умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы», — отмечали они.

Спустя годы приемный сын пары Пакс Джоли-Питт опубликовал в соцсетях эмоциональное обращение, которое объяснило многое. «С Днем отца, засранец мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек. У тебя нет ни малейшего уважения или сочувствия к четырем детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии», — злился наследник селебрити.

Брэд Питт никак не комментировал эти слова. Вопросами, связанными с семьей, занимаются исключительно его представители. По их словам, актер «счастлив, что развод остался позади» и сейчас находится в гармоничных отношениях с Инес де Рамон.

Что касается Джоли, то она сосредоточена на восстановлении и поиске покоя для себя и своих детей — после долгих лет борьбы, скандалов и публичных разбирательств. Ранее красотка даже задумывалась о том, чтобы перебраться из Лос-Анджелеса в Камбоджу. «Это часть того, что произошло после моего развода. Я потеряла способность жить и путешествовать так же свободно, как это было раньше. Я перееду, когда смогу», — размышляла знаменитость.

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