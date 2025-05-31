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Выявлена скрытая опасность кофеина 0 609

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Выявлена скрытая опасность кофеина
ФОТО: Unsplash

Communications Biology: чрезмерное употребление кофеина нарушает ночное восстановление мозга.

Кофеин может нарушать ночное восстановление мозга, даже если вы уже легли спать, показало исследование ученых из Университета Монреаля. Как говорится в статье в Communications Biology, кофе и другие напитки с кофеином активируют мозг даже во сне, снижая его способность к глубокому отдыху и восстановлению.

Исследователи изучили ночную активность мозга у 40 здоровых добровольцев. Участники дважды ложились спать в лаборатории: один раз после приема кофеина, другой — после приема плацебо. С помощью ЭЭГ и искусственного интеллекта ученые зафиксировали, что кофеин усиливал «критичность» мозга — особое состояние между порядком и хаосом, в котором мозг бодрствует, гибко реагирует на внешние стимулы и активно обрабатывает информацию. Однако ночью это состояние мешает мозгу отключиться и полноценно восстановиться.

Особенно ярко эффект проявился у молодых людей 20-27 лет. У них наблюдалось снижение медленных волн (альфа и тета), отвечающих за глубокий и восстанавливающий сон, и увеличение быстрых бета-волн, характерных для бодрствования. Вероятно, это связано с более высокой чувствительностью к кофеину: в молодом возрасте в мозге больше аденозиновых рецепторов, блокировка которых делает кофеин особенно сильным стимулятором.

С возрастом эти рецепторы исчезают, и кофеин работает слабее. Поэтому у людей 41-58 лет влияние кофеина на сон оказалось менее выраженным. Тем не менее авторы подчеркивают: даже у взрослых кофе может мешать мозгу полностью восстановиться, особенно если пить его вечером.

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