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50 лет назад красавчик Александр Абдулов разбил сердце своей «тайной жены» 0 687

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Кумир миллионов был непростым партнером.

Кумир миллионов был непростым партнером.

Началом конца сказочной истории любви стал аборт.

Была в жизни любвеобильного актера, которому могло бы исполниться 72 года, возлюбленная, о расставании с которой он частенько жалел. Годы спустя разведенный Абдулов предлагал бывшей танцовщице «Москонцерта» снова вернуться в прошлое, о котором она так долго пыталась забыть.

В 1975 году Александр Абдулов без памяти влюбился в красавицу Татьяну Лейбель. Он сразу же приметил эффектную девушку на дружеской вечеринке.

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Первую ночь после знакомства парочка провела в одной комнате – молодые люди остались у друзей, хотя знали друг друга считанные часы. Вскоре артист и его муза перебрались в крохотное жилье. Театральное общежитие стало для Лейбель тем самым раем в шалаше, о котором так любят разглагольствовать романтики.

За два года, которые просуществовали эти отношения, Татьяне то дело приходилось сталкиваться с завистью женского коллектива «Ленкома». Со стороны казалось, что кумир миллионов дам действительно готов остепениться ради своей невесты, которую он, к тому же, успел представить маме. Началом конца сказочной истории любви стал аборт. Избавиться возлюбленную от ребенка Абдулов подбивал изо всех сил. Полгода спустя он разбил сердце «тайной жены» (так танцовщицу нередко называли в окружении Александра Гавриловича) новостями о новом романе. С Ириной Алферовой, как известно, знаменитый ловелас прожил много лет. Вот только этот брак, видимо, стал непростым испытанием для актрисы.

Как признавалась Татьяна Лейбель в одном из интервью, снова в постели с Александром Абдуловым она оказалась всего лишь месяц спустя после свадьбы идеальной пары. На тот момент бывшая спутница артиста уже состояла в отношениях со звездой киносказки «Волшебная лампа Аладдина» Борисом Быстровым. Правда, этот брак просуществовал всего пару лет.

То самое настоящее женское счастье Лейбель обрела в 1983 году. Шесть лет спустя артистка вместе со вторым супругом эмигрировала в Канаду, где обитает до сих пор. В 90-е Татьяна все-таки поддалась ностальгии и ненадолго вернулась в Россию. Абдулов тогда пригласил ее в гости в свой дом во Внуково. На предложение о воссоединении женщина ответила отказом, но при этом бывшие возлюбленные сумели стать друзьями. Последний раз актер и экс-танцовщица «Москонцерта» виделись за год до смерти звезды фильма «Гений».

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«Мы все время любили друг друга. Несмотря ни на каких женщин... Я их всех знаю. Он меня со всеми знакомил, кроме... Последнюю его жену Юлю я толком не знаю. На 60-летии актера Никоненко Саша меня с ней познакомил. Красивая девочка. Когда я узнала, что она родила ему ребенка, я сказала, мол, молодец, что женился. У нас с ним до последнего его вздоха были хорошие отношения», - говорила Татьяна в одном из интервью.

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