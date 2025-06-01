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Госдума стимулирует рождаемость возрожденной передачей «А ну-ка, девушки!» 0 325

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Советские практики оживляются ныне во всем.

Советские практики оживляются ныне во всем.

Эксперты утверждают, что из-за пристрастия к сериалам за 20 лет в стране родилось на 3 000 000 детей меньше.

Депутат Татьяна Буцкая предложила вернуть в эфир советскую программу «А ну-ка, девушки!», которую «можно сделать не только интересной, но и полезной, воспитывающей традиционные ценности». В комментарии она не употребила сочетания «демографический кризис», но все равно понятно: за ее словами стоит забота все о том же — чтобы русский народ наконец начал рожать.

В том, что этот вопрос Татьяну Викторовну волнует всерьез, нет сомнения. Ранее она призывала ввести налог на бездетность для мужчин и женщин, а также обязать работодателей следить за рождаемостью детей у сотрудников.

Какие только меры не придумываются для улучшения ситуации. В основном они сводятся к материальному поощрению родителей. Но поскольку нацпроект «Демография», несмотря на вбуханные триллионы, к позитивным переменам не привел, у пропагандистов в ход по обыкновению пошли моральные и семейные ценности, национальная идентичность, традиции... Вот и та же Буцкая уверена: «На экранах не хватает идеологии, которая подчеркивает роль жены и матери».

А телеведущий Сергей Мардан вдруг возьми да и заяви: «Я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьев Live»: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь». И тут все накинулись на него! Да как он смеет, у нас социальное государство!.. Возмутитель спокойствия даже вынужден был объяснить резкость своих слов иронией.

А что бы стоило ему сказать так: «Вспомним славные традиции прошлого, когда в семьях авторитет старших был свят»! И реакция была бы иной. Брал бы пример со своего шефа, Владимира Рудольфовича! Тот еще лет 15 назад утверждал: «Пока мы будем стесняться рожать и каждый раз будем думать, что, рожая детей, выполняем госзаказ, рожать будем плохо. Да, хорошо, когда государство может помочь. Но, например, в царской России детей было много, а государство о них заботилось мало. Просто у людей было другое понимание жизни».

А в другом эфире вышеупомянутого канала вынужден был оправдываться за свои речи популярный батюшка о. Павел Островский. Раскритиковав мужчин за отсутствие инициативы и нежелание брать на себя ответственность за семью, он пришел к заключению: «И девочки выходят замуж за мусульман, потому что мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши «овощи» ходят в барбершоп и качалку. И то «у меня вот денег нет», то «я пока не определился», то «работа», то «мама не разрешает». Реально какая-то «овощебаза с триколором». Общественность и тут возмутилась. Чем? Разумеется, упоминанием нашего флага всуе...

Теперь относительно возвращения программы «А ну-ка, девушки!» и ее предполагаемой пользы. Конечно, она могла бы получиться несколько большей, чем от реалити «Беременна в 16», но незначительно. Формат, где лучшие в своей профессии (продавщицы, доярки, стюардессы) соревнуются в сообразительности и житейских навыках, безнадежно устарел. Конечно, интересно следить, как красавицы на скорость пылесосят ковер или пекут пирог, но это не так зрелищно, как поп-звездули, поедающие личинок на экзотическом острове.

Да и можно ли вообще в этом аспекте придумать какое-то целительное шоу? Между прочим, из уст одной высокопоставленной дамы в адрес ТВ прозвучал еще и такой упрек: «Оно делает программу на новогодние каникулы столь насыщенной, что супружеские пары до утра сидят перед экраном, вместо того чтобы: Ну вы сами понимаете».

А что? Бразильские исследователи проанализировали демографические данные с 1981 по 2001 год и сопоставили их с распространением в различных регионах страны телеканала TV Globo, основу контента которого составляют мыльные оперы. И выяснили: там, где этот вещательный монстр появляется, тут же начинает снижаться рождаемость и увеличивается количество разводов. По их подсчетам, из-за пристрастия к сериалам за 20 лет в стране родилось на 3 000 000 детей меньше и произошло на 800 тысяч больше расторжений браков. По мнению одного из авторов исследования Альберто Чонга, по содержанию рейтинговых сериалов можно спрогнозировать изменения в демографической ситуации на ближайшее после премьеры время. Если в них, например, героиня расстается с мужем или возлюбленным, количество разводов увеличивается в среднем на 0,1%. И это касается не одной лишь Латинской Америки.

Выходит, с тех пор, как мыльные оперы появились в России, они спровоцировали более сотни тысяч разводов. Эксперты утверждают, что в той же Бразилии акценты в сериалах понемногу смещаются. Все чаще супружеские измены не ведут к разрыву. Внебрачное сожительство и появление в нем малышей уже не считается ненормальным. Детско-родительские конфликты не кажутся чем-то страшным. Сравните это c мелодрамами на «России»!

Кстати, долгие годы ходил упорный слух о том, что через девять месяцев после того, как в результате пожара на Останкинской телебашне «ящик» несколько дней ничего не показывал, в Москве и области произошел взрыв рождаемости.

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