Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности

Магнитная буря на Земле уже достигла предпоследнего уровня мощности и может стать еще сильнее.

Утром в воскресенье, 1 июня, частицы облака плазмы, выброшенные Солнцем во время вчерашней вспышки, достигли Земли. Как утверждает эксперт, характеристики плазмы, окружающей в настоящий момент Землю, остаются на исключительно высоком уровне.

Астроном предупредил, что если параметры плазмы быстро не начнут снижаться, то мощность бури практически неизбежно достигнет высшего, пятого уровня.