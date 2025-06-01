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Популярную привычку связали с риском смерти 0 1161

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Популярную привычку связали с риском смерти
ФОТО: Unsplash

Длительные периоды дневного сна связали с повышенным риском для здоровья.

Некоторые особенности дневного сна у людей среднего и пожилого возраста могут указывать на повышенный риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи Массачусетской больницы общего профиля. Их анализ, охвативший более 86 тысяч человек из UK Biobank, опубликован в журнале Sleep.

Участники исследования в возрасте около 63 лет носили трекеры активности, фиксировавшие эпизоды сна с 9 утра до 7 вечера. Анализ показал: наибольший риск был у тех, кто спал днем дольше обычного, делал это нерегулярно или чаще всего засыпал в районе полудня и раннего вечера. Даже с учетом таких факторов, как образ жизни, хронические заболевания и качество ночного сна, связь сохранялась.

В течение 11 лет наблюдений около 6 процентов участников умерли. Особенно насторожил исследователей тот факт, что «рискованные» паттерны дневного сна — длинные, беспорядочные и во второй половине дня — встречались довольно часто и ранее не воспринимались как тревожный сигнал.

Сами авторы подчеркивают: речь не идет о том, чтобы полностью отказаться от дневного отдыха. Напротив, краткие «энергетические» перерывы на 20-30 минут в первой половине дня могут быть полезны. Но систематический длительный сон или сдвиг сна на поздние часы дня — повод задуматься о состоянии здоровья и обсудить это с врачом.

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#здоровый сон
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