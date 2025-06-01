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Сорокалетняя Юлия Пересильд пустилась в очередной бурный роман 0 622

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Михаил Милашин и Юлия Пересильд.

Михаил Милашин и Юлия Пересильд.

"Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи".

Кажется, актриса Юлия Пересильд смогла устроить личную жизнь. После расставания с актером Михаилом Тройником ее заподозрили в новом романе. На этот раз отношения со звездой приписывают оператору Михаилу Милашину.

О том, что у пары есть чувства, сообщил телеграм-канал «Только никому…». По данным источников, в киносреде уже знают о том, что эти двое вместе. Пересильд и Милашин нежно относятся друг к другу и почти не скрывают своих чувств от окружающих. Коллеги подошли к этому вопросу с пониманием и стараются не распространяться на данную тему. Стоит признать, что сама Пересильд тоже пока не готова, чтобы ее личная жизнь стала предметом обсуждения, и старается не афишировать этот роман.

Михаилу Милашину 42 года. Он работал над такими проектами, как «Елки 3», «Лед», «Сто лет тому вперед». Отношения пары начались с рабочих, вместе они были заняты в картине «Красавица», которую снимали в начале 2025 года.

Сначала общение носило исключительно рабочий характер, к тому же, Пересильд была еще в отношениях с Михаилом Тройником. О расставании пара сообщила весной 2025 года.

«С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…» — написала Юлия у себя в соцсетях

Видимо, эти отношения закончились задолго до момента, когда об этом было решено сообщить официально. Не исключено, что в какой-то степени на решение о разрыве повлияло новое знакомство Юлии. Пересильд пожелала Михаилу Тройнику нового пути. А еще отметила, что их чувства нисколько не отразились на рабочих вопросах, они продолжат участвовать в совместных проектах. Пара играет в спектакле «Последнее лето».

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Кстати, в 2023 году ходили слухи, что Пересильд и Тройник сыграли тайную свадьбу, но эта история не подтвердилась. А актриса дала совет «не читать до обеда советских газет».

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