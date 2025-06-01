Врачи перечислили красные флаги для мужчин старше 40

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали четыре красных флага, на которые следует обратить внимание мужчинам старше 40 лет.

Гандельман объяснил, что чаще всего мужчины, достигшие 40 лет, сталкиваются с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. По словам кардиолога, у них вырастает риск инфаркта и инсульта. О близости этих заболеваний могут говорить высокое давление и проблемы с потенцией. Если они появились, Гандельман рекомендовал обращаться к врачу.

Кроме того, у мужчин старше 40 лет часто обнаруживают колоректальный рак и рак простаты. На то, что болезни развиваются, указывать еще два красных флага: трудности с мочеиспусканием и кровь в кале. Чтобы избежать развития рака, врачи посоветовали регулярно проходить колоноскопию.