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Врачи перечислили красные флаги для мужчин старше 40 0 987

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Врачи перечислили красные флаги для мужчин старше 40
ФОТО: Unsplash

Врач Продеус назвал импотенцию красным флагом для мужчин после 40 лет.

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали четыре красных флага, на которые следует обратить внимание мужчинам старше 40 лет.

Гандельман объяснил, что чаще всего мужчины, достигшие 40 лет, сталкиваются с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. По словам кардиолога, у них вырастает риск инфаркта и инсульта. О близости этих заболеваний могут говорить высокое давление и проблемы с потенцией. Если они появились, Гандельман рекомендовал обращаться к врачу.

Кроме того, у мужчин старше 40 лет часто обнаруживают колоректальный рак и рак простаты. На то, что болезни развиваются, указывать еще два красных флага: трудности с мочеиспусканием и кровь в кале. Чтобы избежать развития рака, врачи посоветовали регулярно проходить колоноскопию.

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