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Женщина узнала об измене мужа благодаря зубной щетке 0 671

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Женщина узнала об измене мужа благодаря зубной щетке
ФОТО: Unsplash

Частный детектив из Британии раскрыл супружескую измену благодаря зубной щетке.

Британка заподозрила мужа в измене, заметив странное время чистки зубов в приложении для умной щетки. Об этом сообщает Oddity Central.

Частный детектив Пол Джонс из Британии рассказал о необычном деле о супружеской неверности, в котором электрическая зубная щетка стала главной уликой. Женщина обратила внимание, что устройство фиксировало использование утром по пятницам, когда муж должен был находиться на работе, а дети в школе.

«Данные невозможно подделать — в 10:48 утра он чистил зубы, хотя должен был быть на работе с 9:00», — пояснил детектив. В ходе расследования он узнал, что мужчина много месяцев изменял жене с коллегой в семейном доме, пока никого не было.

Джонс предупредил, что современные гаджеты хранят компрометирующие данные, которые могут раскрыть даже самую изощренную ложь.

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