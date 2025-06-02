С супругом всегда есть, о чем поговорить - ведь он тоже из шоу-бизнеса.

Синди Кроуфорд поздравила своего супруга Рэнди Гербера с 27-й годовщиной их свадьбы. В честь важной для них даты 59-летняя супермодель опубликовала в инстаграме два пляжных снимка: один недавний, другой — редкий из молодости. "С годовщиной! 27 лет с этим невероятным человеком. Я чувствую себя благословлённой, что ты рядом со мной во всех взлётах и падениях, которые приносит жизнь. Благодарна тебе за твою силу, поддержку и защиту — для меня и наших детей. Надеюсь, это только начало! Я люблю тебя!", — подписала она публикацию.

В комментариях, помимо поклонников, к поздравлениям присоединились многие звёзды и по совместительству друзья пары. В их числе были Виктория Бекхэм (день рождения которой супруги отмечали вместе с её семьёй на яхте), Пэрис Хилтон, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио и другие.

Позже Кроуфорд поделилась ещё двумя снимками с 63-летним Рэнди: на них они позируют с праздничным тортом, обнимаются и целуются.

Синди Кроуфорд и бывший манекенщик и бизнесмен Рэнди Гербер женаты с 1998 года, у них двое детей: 23-летняя Кайя и 25-летний Пресли. Кайя пошла по стопам родителей и уже в 10 лет дебютировала на подиуме, приняв участие в показе детской коллекции Versace. Пресли также покорял модную индустрию, будучи подростком, но вскоре приостановил карьеру и сделал множество татуировок, включая одну на лице (по слухам, это настолько беспокоило семью, что они даже подыскивали ему психотерапевта).

Ранее супермодель четыре года была замужем за Ричардом Гиром. Сейчас актёр женат на публицистке Алехандре Сильве, у них трое сыновей.