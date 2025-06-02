Baltijas balss logotype

59-летняя Синди Кроуфорд проявила себя как любящая супруга 0 520

Lifenews
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

С супругом всегда есть, о чем поговорить - ведь он тоже из шоу-бизнеса.

Синди Кроуфорд поздравила своего супруга Рэнди Гербера с 27-й годовщиной их свадьбы. В честь важной для них даты 59-летняя супермодель опубликовала в инстаграме два пляжных снимка: один недавний, другой — редкий из молодости. "С годовщиной! 27 лет с этим невероятным человеком. Я чувствую себя благословлённой, что ты рядом со мной во всех взлётах и падениях, которые приносит жизнь. Благодарна тебе за твою силу, поддержку и защиту — для меня и наших детей. Надеюсь, это только начало! Я люблю тебя!", — подписала она публикацию.

В комментариях, помимо поклонников, к поздравлениям присоединились многие звёзды и по совместительству друзья пары. В их числе были Виктория Бекхэм (день рождения которой супруги отмечали вместе с её семьёй на яхте), Пэрис Хилтон, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио и другие.

Позже Кроуфорд поделилась ещё двумя снимками с 63-летним Рэнди: на них они позируют с праздничным тортом, обнимаются и целуются.

Синди Кроуфорд и бывший манекенщик и бизнесмен Рэнди Гербер женаты с 1998 года, у них двое детей: 23-летняя Кайя и 25-летний Пресли. Кайя пошла по стопам родителей и уже в 10 лет дебютировала на подиуме, приняв участие в показе детской коллекции Versace. Пресли также покорял модную индустрию, будучи подростком, но вскоре приостановил карьеру и сделал множество татуировок, включая одну на лице (по слухам, это настолько беспокоило семью, что они даже подыскивали ему психотерапевта).

Ранее супермодель четыре года была замужем за Ричардом Гиром. Сейчас актёр женат на публицистке Алехандре Сильве, у них трое сыновей.

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1009
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 152
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 241
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 533
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 295
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 184
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 152
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 241

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео