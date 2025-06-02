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Эпический сериал про Гарри Поттера мы увидим в 2027 году 0 366

Lifenews
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Новые Гермиона, Гарри и и Рон: Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут.

Новые Гермиона, Гарри и и Рон: Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут.

Всего планируют снять семь сезонов — по одной книге на каждый.

Стало известно, кто, возможно, сыграет одну из главных ролей в сериале о Гарри Поттере: роль одного из главных антагонистов истории Драко Малфоя, которого в оригинальной серии фильмов играл Том Фелтон, может достаться девятилетнему актёру Декстеру Солу Анселлу. Об этом сообщает аккаунт Harry Potter News в соцсети X, у которого есть доступ к инсайдерской информации о проекте.

Официального подтверждения этой новости пока нет, однако её горячо обсуждают фанаты фильмов о Гарри Поттере. Многим комментаторам понравился такой выбор актёра, однако некоторые заметили, что на фоне исполнителей главных ролей он выглядит слишком маленьким. Декстер известен по роли маленького Кориолана Сноу в фильме "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах".

Ранее HBO объявил, кто сыграет главные роли в сериале о Гарри Поттере: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Для поиска актёров провели кастинг, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. До этого HBO также официально утвердил несколько актёров: Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир — Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьеду — Северуса Снейпа. Роль Хагрида досталась Нику Фросту, Квиринуса Квирелла — Люку Таллону, а Аргуса Филча — Полу Уайтхаусу.

Новый сериал о Гарри Поттере перескажет историю Джоан Роулинг с самого начала. Всего планируют снять семь сезонов — по одной книге на каждый. Съёмки первого сезона начнутся уже этим летом, а премьеру запланировали на начало 2027 года.

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