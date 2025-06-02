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«Я увидела столько боли в твоих глазах»: Виктория Боня позвонила Агате Муцениеце 0 955

Lifenews
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
«Я увидела столько боли в твоих глазах»: Виктория Боня позвонила Агате Муцениеце

Агата Муцениеце переживает непростые времена — она вынуждена смириться с тем, что сын Тимофей живет не с ней, а с семьей отца Павлом Прилучным.

В этот непростой период поддержать актрису решила звезда соцсети Виктория Боня. В рамках шоу «Злые языки» на RUTUBE Виктория позвонила Агате и посвятила той теплые слова. Муцениеце была приятно удивлена, ведь обе до этого еще ни разу не общались.

«Агата, привет! Я просто звоню тебе, тут обсуждают твое видео, в котором ты говорила, что можно человеку помочь, а можно топтать сапогом. Ты говорила, что у тебя суды идут, связанные с ребенком, бывшим мужем. У тебя сейчас все хорошо? Я увидела столько боли в твоих глазах, мне захотелось тебе позвонить и сказать, что наши дети всегда будут нашими детьми.

Главное, чтобы не было боли, которая замуровывает в яму. Если тебе больно, если тебе нужна поддержка, если ты хочешь поговорить, можешь записать мой телефон, хоть мы с тобой и не знакомы. Камнями кидать в наш адрес могут все, а вот поддержать или что-то сказать доброе, не все. Ты красавица, обнимаю, пока», — поделилась Виктория в беседе с Агатой.

Артистка с радостью ответила на вопросы Вики и от всего сердца поблагодарила за поддержку. «Да, все супер, все хорошо, — сказала бывшая Павла Прилучного. — В целом с ребенком мы общаемся, все нормально. Спасибо большое, неожиданно. Слова поддержки всегда помогают».

На этом Виктория Боня не остановилась. Она заявила, что оба родителя должны с уважением относиться друг к другу, даже если их связывает лишь ребенок.

«Моя дочь год жила с папой, и мы не виделись. Сейчас она не хочет жить с папой, хочет жить со мной. Это же классно! Мы оба родители! Надо делать так, как ребенку нравится. Каждый может оступиться. Но если ты работаешь над собой, ты всегда спросишь — чем можно помочь. Казалось, я сделала маленькой дело. Сказала теплые слова, и у человека настроение поднялось. Мы же люди, мы же осознанные существа. Я работаю со своим сознанием много лет. Я божественная богиня. Я тоже была в состояниях, когда не находила себя. Хочу сказать, что это все пройдет», — порассуждала 45-летняя Виктория Боня.

Напомним, ранее Агата Муцениеце признавалась, что пожалела о разборках с Павлом Прилучным за алименты детям, ведь после победы в суде сын Тимофей предпочел жить с отцом…

Читайте также Кадры с дня рождения дочери Муцениеце: Агата и Петр Дранга в пижамах, море сладостей и блесток «Для меня вообще все, что происходит, абсурд, я не желаю принимать такую реальность. Говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а та сторона именно ведет войну. Но скажу вам честно — я не хочу воевать, это выше моего существования на планете! Я знаю, что даже маньяк может уговорить ребенка за конфетку пойти с ним, знаю, какая подвижная психика у Тимофея и никогда не буду этим пользоваться, даже если проиграю суд!

Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! Вот что мы имеем в сухом остатке: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — откровенничала по этому поводу звезда.

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