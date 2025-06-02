Вы не поверите - в лесах пошли белые!

В выходные многие латвицы открыли сезон купания в море. И вот новое "опережение графика" - в лесах, если верить фотографиям в соцсетях, повылезали белые грибы. Для латвийских фермеров дожди, уничтожающие урожай, беда. А вот для латвийских грибников — наоборот, радость. Из-за повышенной влажности, перемежающейся теплыми денечками, в наших лесах, гораздо раньше обычного пошли грибы.

И это удивительно. Как правило, на достойный улов можно рассчитывать не раньше конца середины июня или начала августа. Однако уже сейчас фанаты «тихой охоты» с пустыми корзинками из леса не возвращаются, умудряясь набирать на супчик, а то и на жаркое.

Причем уловом их становятся не только сморчки, строчки и лисички. В соцсетях люди уже вовсю делятся фотографиями найденными ими маслят, подберезовиков и даже боровиков, что для этого времени года и наших широт совершенно нехарактерно. Ведь единичные экземпляры белых появляются только в конце июня-середине августа.

Насколько можно судить, грибы повылазили наружу раньше срока повсеместно. Их находят в Даугавпилсе, Ропажи, а также в окрестностях Риги — Кекаве, Яунциемсе Улброке и даже в микрорайонах. Такая картина обнадеживает. Если не ударят заморозки, а небо и дальше будет баловать осадками, то в этом году нас ждет щедрый грибной сезон.