50-летний Сергей Минаев, писатель и бывший главный редактор российской версии Esquire, дал развёрнутое интервью Светлане Бондарчук. В нём он высказался о том, что ему не нравится в глянце, об изменениях в российском обществе и о недавнем избиении Юлии Ван.

Про трусы и носки мне было говорить стыдно

Несмотря на то что я почти шесть лет был главным редактором Esquire, я ненавидел глянец и презрительно очень относился к людям, которые говорили с гордостью, что они работают в Condé Nast. Я считал, что это пустое балабольство, потому что про трусы и носки мне было говорить стыдно, неинтересно. На фэшн-показы я за всё время ездил два или три раза по необходимости, надо было с рекламодателями встречаться. Я пытался и до сих пор пытаюсь делать некое подобие литературного журнала, публицистического альманаха, который интересно читать. А так все интервью, которые берёт глянцевая пресса, заточены на "желтяк".

Патрики — это какой-то гимн праздности и псевдохайпу

Не хочу показаться ханжой, но вот сегодня иду по Патриаршим прудам. Огромное количество людей праздношатающихся, я даже не знаю, чем они в этой жизни занимаются. Причём эти лица ты можешь встретить каждую неделю или даже каждый день, я просто здесь не бываю каждый день. Я понимаю, что такие улицы есть в каждой столице мира. Но каждый раз, когда я сюда попадаю, это какой-то гимн праздности и псевдохайпу: эти машины с надписями "Спасибо биткоину за ламбу". Это вещи, которые не то что раздражают — ты не хочешь быть с ними ассоциирован.

С другой стороны, Патриаршие, которые были всегда такой очень закрытой территорией, субкультурной в хорошем смысле, они свой шарм начисто потеряли, потому что здесь сейчас абсолютно туристический район, как Новый Арбат. Патрики превратились в Новый Арбат моего детства, ты чувствуешь себя среди гостей столицы. Здесь, наверное, можно обвинить нас в московском снобизме, но ты чувствуешь себя туристом в своём городе.

Кажется, просто нужно быть очень красивым или чьим-то сыном или дочерью, и тебе Москва высыпет деньги к ногам

К сожалению, за последние 20 лет мы нарисовали определённый паттерн отношений, когда девушка потрясающей красоты, кои прибывают в Москву тысячами из городов и весей, выходят замуж по любви за мужчину, который её на 48 лет старше, и если она карьеру в Москве не делает, то вообще непонятно, зачем она сюда приехала.

Это всё мизогинно звучит, и моя жена меня младше на 15 лет, но <...> у нас же небогатая очень страна, и вся эта вопиющая роскошь, причём вопиющая незаслуженно — кажется, просто нужно быть очень красивым или чьим-то сыном или дочерью, и тебе Москва высыпет деньги к ногам, — мы же продуцируем эту модель. Ты не можешь пройти на Патриарших, везде камеры. Там же не о Тургеневе, не о Булгакове. Говорят о том, сколько нужно в месяц: 500 тысяч или миллион. И кажется, что это очень легко, ничего не надо в жизни делать, не надо в жизни состояться. Можно сидеть и говорить, что это аморально, но так и есть, такое время.

Это не значит совершенно, давайте это подчеркнём, что мужчина, который взял в жёны девушку, которая младше него на 35 лет и осыпал дорогими подарками, имеет право её бить. Ни в коем случае мы никого не оправдываем, это отвратительный криминальный кейс.