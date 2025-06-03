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Папе Льву XIV выдали документ из Перу 0 357

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Папе Льву XIV выдали документ из Перу

Действия понтифика "подтверждают его любовь к стране и являются актом ответственности".

Национальный реестр идентификации и гражданского состояния Перу (Reniec) потратил более 30 000 долларов США на отправку четырех сотрудников в Ватикан для обновления национального удостоверения личности (DNI) Папы Льва XIV. Роберт Фрэнсис Превост, родившийся в Чикаго, получил перуанское гражданство в 2015 году. Миссия была частью кампании «Идентификация без границ», направленной на предоставление регистрационных услуг перуанцам в Италии и обучение консульского персонала в Риме и Милане.

По данным перуанского правительства, было обслужено более 500 человек. Поездка вызвала критику в социальных сетях из-за высоких затрат, при этом высказывались предложения, что консульские или цифровые каналы могли бы быть достаточными. Поездка президента Дины Болуарте в Ватикан на интронизацию Папы обошлась в 17 613,58 долларов США, что еще больше разожгло дебаты о государственных расходах.

Папа Лев XIV обновил свой адрес и фотографию для нового электронного DNI 3.0 без срока действия, что стало историческим моментом для Перу, как подчеркнула директор Reniec Кармен Веларде, похвалившая приверженность Превоста стране. Reniec поблагодарил Святой Престол за помощь в процессе.

«То, что сделал Папа Лев XIV, подтверждает его любовь к стране и является актом ответственности. Это послание всем перуанцам — поддерживать свои документы в актуальном состоянии. Благодарю Святейшего Отца за то, что он нашел время обновить свой документ», — подчеркнула Веларде.

«Идентификация без границ» — это кампания, которую Reniec проводит совместно с Министерством иностранных дел для улучшения услуг идентификации перуанцев за рубежом, независимо от их миграционного статуса. Команды Reniec уже посетили Чили, Аргентину, США и Испанию.

Папа Лев XIV обновил свои данные и получит DNIe 3.0. Регистраторы прибыли в Святой Престол и обновили данные Роберта Превоста, который ранее был зарегистрирован по адресу в Чиклайо, сообщило агентство. Таким образом, Понтифик обновил свой ранее зарегистрированный адрес в Чиклайо, Перу.

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