Baltijas balss logotype

Самый счастливый брак у 95-летнего Иствуда был с пьющей скандалисткой 0 653

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Кристина не была идеальной: в свое время женщина лечилась от алкоголизма и ходила на курсы управления гневом, а однажды так подралась с бывшим мужем, что угодила в полицейский участок. Однако именно с Сандерой Клинт был счастлив.

Кристина не была идеальной: в свое время женщина лечилась от алкоголизма и ходила на курсы управления гневом, а однажды так подралась с бывшим мужем, что угодила в полицейский участок. Однако именно с Сандерой Клинт был счастлив.

Карьера киноартиста вместила в себя весь золотой век Голливуда.

Образ немногословного героя вестернов принес артисту мировую славу, но он не застрял в одном амплуа, а начал сам снимать фильмы. Из Клинта Иствуда получился талантливый режиссер, ведь он создавал не только криминальные картины, но также байопики и мелодрамы. В чем же был слаб актер?

Клинтон Иствуд-младший появился на свет в Сан-Франциско. Его родители трудились на заводах, но из-за Великой депрессии были вынуждены кочевать вместе с сыном по стране в поисках работы. Поэтому в среднюю школу Клинт ходил в Пьемонте, где впервые попробовал себя в самодеятельности и занялся музыкой, а в старших классах — учился в Окленде.

Получив аттестат, парень устроился на заправку, а позднее стал пожарным. При этом его не оставляли мысли о творчестве — Иствуд играл на фортепиано в барах, ну а после армии послушал совета товарищей и начал посещать актерские семинары. Как и ожидали сослуживцы, высокий подтянутый Клинт покорил режиссеров своим загадочным прищуром и попал на съемочную площадку.

После череды эпизодов в низкобюджетных триллерах артиста пригласили на главную роль в сериале «Сыромятная плеть». Благодаря проекту о Клинте услышал Серджо Леоне, искавший американского актера в классический вестерн «За пригоршню долларов». Глубоко интересовавшийся кино как искусством Иствуд тут же понял, что картина представляет собой своеобразный ремейк «Телохранителя» Акиры Куросавы, и согласился на сотрудничество с итальянцем. Так началась история успеха, которая не кончается по сей день, ведь на днях Клинту Иствуду стукнуло 95.

Сотрудничество Иствуда с Серджо Леоне не только ознаменовало появление поджанра «спагетти-вестерна», но и положило начало «долларовой трилогии» — позднее вышли «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Во всех частях Клинт играл Человека без имени — ковбой в пончо отличался молчаливостью и не сообщал, как его зовут, в то время как другие персонажи давали ему прозвища.

По слухам, получив первую порцию славы, Клинт уже начал демонстрировать строптивый нрав, из-за чего разругался с Леоне. Следующим повлиявшим на артиста режиссером стал Дон Сигел: благодаря постановщику Иствуд не только превратился для зрителей из ковбоя в вершащего самосуд копа, — «Грязного Гарри» — но и попробовал с разрешения Дона снять некоторые сцены фильма.

Фильм породил четыре сиквела, но Сигел дал актеру, ставшему другом, возможность сменить амплуа в «Побеге из Алькатраса». Кстати, в 70-е сам Клинт превратился в режиссера, сделав своим дебютом триллер «Сыграй мне перед смертью».

Критики оценили труды Иствуда лишь на заре 90-х: тогда постановщик выпустил ленту «Непрощенный», посвященную памяти Серджо Леоне и Дона Сигела. Вестерн удостоился четырех премий «Оскар», две из которых — за лучший фильм и режиссуру — забрал Клинт.

Затем режиссер доказал, что ему подвластен не только жанр вестерна: картина «Идеальный мир» с Кевином Костнером и мелодрама «Мосты округа Мэдисон» с Мерил Стрип и самим Иствудом в главных ролях покорили публику трогательностью. Спортивная драма «Малышка на миллион» и вовсе стала кинохитом, вновь подарив Клинту два «Оскара».

«Подмена» с Анджелиной Джоли, «Гран Торино», «Наркокурьер», «Чудо на Гудзоне», «Мужские слезы» — режиссер продолжал удивлять зрителей год за годом. Картина «Присяжный номер два» вышла буквально в минувшем октябре, получив статус «возможно последней» работы 94-летнего постановщика. Впрочем, стоит ли заранее списывать со счетов столь энергичного и талантливого кинодеятеля?

По количеству «Оскаров» Клинта Иствуда можно назвать рекордсменом, но и в сфере личной жизни он прославился как «серийный ловелас». Главный ковбой Голливуда стал отцом восемь раз, хотя женился лишь дважды.

В 1953-м, еще до того как стать знаменитым, Клинт женился на Мэгги Джонсон, покорившей его буквально на первом свидании. В браке, официально растянувшемся на 30 лет, на свет появились дети Кайл и Элисон. Без нюансов не обошлось — Иствуд уже жил с Мэгги, когда другая женщина родила от него дочку Лори. О существовании девочки актер узнал только спустя годы — малышку отдали в приемную семью, и ее следы затерялись. Хотя супруги развелись в 1984-м, разъехались они десятилетием раньше. Более того — семейный статус не мешал любвеобильному артисту крутить романы на стороне. Так, в 1964-м танцовщица Роксана Тунис родила от ловеласа дочь Кимбер, ну а с 1976-го у звезды начались отношения с Сондрой Лок — актеры познакомились на съемках фильма «Джоси Уэйлс — человек вне закона».

Роман растянулся на 14 лет, но даже когда Иствуд развелся с Мэгги, жениться на любовнице он не стал. Впоследствии Сондра выпустила скандальные мемуары, где в красках расписала все ужасы жизни с голливудской звездой: блондинка обвинила фактического мужа в избиениях, абьюзе, помехах карьере. В 1990-м Лок и вовсе подала на бывшего в суд, потребовав неустойку за материальный и моральный ущерб — мол, Клинт сменил в доме замки и присвоил ее имущество, а в прошлом — заставил сделать два аборта.

Иствуд пытался отмыться от скандала как мог, и в итоге все закончилось мировым соглашением и контрактом Сондры с Warner Bros. на написание сценариев. Когда тексты блондинки забраковали, она обвинила Клинта в мошенничестве, но все уладила Казалось, с годами аппетиты Клинта Иствуда должны были уменьшиться, но и после 60 актер оставался любвеобильным, а главное — привлекательным для девушек. В 66 артист женился на журналистке Дине Руиз, которая оказалась на 35 лет младше, и через несколько месяцев стал отцом в восьмой раз — у пары родилась дочка Морган.выплата неустойки, размер которой остался загадкой для общественности.

Еще в 1985-м актер закрутил роман с бортпроводницей на 21 год младше Жаклин Ривз, вылившийся в трехлетние отношения и рождение детей Скотта и Кэтрин. На заре 90-х стюардессу сменила Фрэнсис Фишер, которую зрители могли видеть в «Титанике» и фильме Иствуда «Непрощенный». Влюбленные расстались, когда их дочке Франческе было два года.

СМИ заговорили о том, что голливудский сердцеед наконец остепенился, но это оказалось преждевременным: 17 лет спустя Дина подала на развод, указав причиной расставания непримиримые разногласия. Инсайдеры сообщали, что журналистка узнала об измене мужа с подругой семьи, поэтому еще в 2012-м супруги разъехались.

Дина не унывала — к моменту развода она уже начала встречаться со старым приятелем — ассистентом тренера по баскетболу Гавайского университета. Стоит ли говорить, что и Клинт Иствуд недолго страдал после расставания? Еще до официального расторжения брака 83-летнего артиста заметили в компании 42-летней Эрики Фишер. Женщина подтвердила роман, вот только надолго в жизни голливудского актера не задержалась.

Совсем иначе складывались отношения Клинта с хостес отеля Mission Ranch Кристиной Сандерой: они встретились в 2014-м, через год подтвердили роман, появившись на красной дорожке «Оскара», и провели вместе прекрасные 10 лет. На этот раз союз рухнул вовсе не из-за измен режиссера — в июле 2024-го 61-летняя женщина скончалась от сердечной аритмии и атеросклероза. «Кристина была прекрасной, заботливой женщиной. Я буду очень по ней скучать», — комментировал трагедию Иствуд. Несколько месяцев актер отказывался беседовать с прессой, и знакомые отмечали, что он ужасно страдает из-за потери возлюбленной. Позднее представитель режиссера сообщил, что с Клинтом все в порядке и он возвращается к привычной жизни. Означает ли это, что мы скоро услышим о новой пассии 95-летнего артиста — время покажет.

Читайте нас также:
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1009
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 536
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 295
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 184
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео