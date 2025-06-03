Образ немногословного героя вестернов принес артисту мировую славу, но он не застрял в одном амплуа, а начал сам снимать фильмы. Из Клинта Иствуда получился талантливый режиссер, ведь он создавал не только криминальные картины, но также байопики и мелодрамы. В чем же был слаб актер?

Клинтон Иствуд-младший появился на свет в Сан-Франциско. Его родители трудились на заводах, но из-за Великой депрессии были вынуждены кочевать вместе с сыном по стране в поисках работы. Поэтому в среднюю школу Клинт ходил в Пьемонте, где впервые попробовал себя в самодеятельности и занялся музыкой, а в старших классах — учился в Окленде.

Получив аттестат, парень устроился на заправку, а позднее стал пожарным. При этом его не оставляли мысли о творчестве — Иствуд играл на фортепиано в барах, ну а после армии послушал совета товарищей и начал посещать актерские семинары. Как и ожидали сослуживцы, высокий подтянутый Клинт покорил режиссеров своим загадочным прищуром и попал на съемочную площадку.

После череды эпизодов в низкобюджетных триллерах артиста пригласили на главную роль в сериале «Сыромятная плеть». Благодаря проекту о Клинте услышал Серджо Леоне, искавший американского актера в классический вестерн «За пригоршню долларов». Глубоко интересовавшийся кино как искусством Иствуд тут же понял, что картина представляет собой своеобразный ремейк «Телохранителя» Акиры Куросавы, и согласился на сотрудничество с итальянцем. Так началась история успеха, которая не кончается по сей день, ведь на днях Клинту Иствуду стукнуло 95.

Сотрудничество Иствуда с Серджо Леоне не только ознаменовало появление поджанра «спагетти-вестерна», но и положило начало «долларовой трилогии» — позднее вышли «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Во всех частях Клинт играл Человека без имени — ковбой в пончо отличался молчаливостью и не сообщал, как его зовут, в то время как другие персонажи давали ему прозвища.

По слухам, получив первую порцию славы, Клинт уже начал демонстрировать строптивый нрав, из-за чего разругался с Леоне. Следующим повлиявшим на артиста режиссером стал Дон Сигел: благодаря постановщику Иствуд не только превратился для зрителей из ковбоя в вершащего самосуд копа, — «Грязного Гарри» — но и попробовал с разрешения Дона снять некоторые сцены фильма.

Фильм породил четыре сиквела, но Сигел дал актеру, ставшему другом, возможность сменить амплуа в «Побеге из Алькатраса». Кстати, в 70-е сам Клинт превратился в режиссера, сделав своим дебютом триллер «Сыграй мне перед смертью».

Критики оценили труды Иствуда лишь на заре 90-х: тогда постановщик выпустил ленту «Непрощенный», посвященную памяти Серджо Леоне и Дона Сигела. Вестерн удостоился четырех премий «Оскар», две из которых — за лучший фильм и режиссуру — забрал Клинт.

Затем режиссер доказал, что ему подвластен не только жанр вестерна: картина «Идеальный мир» с Кевином Костнером и мелодрама «Мосты округа Мэдисон» с Мерил Стрип и самим Иствудом в главных ролях покорили публику трогательностью. Спортивная драма «Малышка на миллион» и вовсе стала кинохитом, вновь подарив Клинту два «Оскара».

«Подмена» с Анджелиной Джоли, «Гран Торино», «Наркокурьер», «Чудо на Гудзоне», «Мужские слезы» — режиссер продолжал удивлять зрителей год за годом. Картина «Присяжный номер два» вышла буквально в минувшем октябре, получив статус «возможно последней» работы 94-летнего постановщика. Впрочем, стоит ли заранее списывать со счетов столь энергичного и талантливого кинодеятеля?

По количеству «Оскаров» Клинта Иствуда можно назвать рекордсменом, но и в сфере личной жизни он прославился как «серийный ловелас». Главный ковбой Голливуда стал отцом восемь раз, хотя женился лишь дважды.

В 1953-м, еще до того как стать знаменитым, Клинт женился на Мэгги Джонсон, покорившей его буквально на первом свидании. В браке, официально растянувшемся на 30 лет, на свет появились дети Кайл и Элисон. Без нюансов не обошлось — Иствуд уже жил с Мэгги, когда другая женщина родила от него дочку Лори. О существовании девочки актер узнал только спустя годы — малышку отдали в приемную семью, и ее следы затерялись. Хотя супруги развелись в 1984-м, разъехались они десятилетием раньше. Более того — семейный статус не мешал любвеобильному артисту крутить романы на стороне. Так, в 1964-м танцовщица Роксана Тунис родила от ловеласа дочь Кимбер, ну а с 1976-го у звезды начались отношения с Сондрой Лок — актеры познакомились на съемках фильма «Джоси Уэйлс — человек вне закона».

Роман растянулся на 14 лет, но даже когда Иствуд развелся с Мэгги, жениться на любовнице он не стал. Впоследствии Сондра выпустила скандальные мемуары, где в красках расписала все ужасы жизни с голливудской звездой: блондинка обвинила фактического мужа в избиениях, абьюзе, помехах карьере. В 1990-м Лок и вовсе подала на бывшего в суд, потребовав неустойку за материальный и моральный ущерб — мол, Клинт сменил в доме замки и присвоил ее имущество, а в прошлом — заставил сделать два аборта.

Иствуд пытался отмыться от скандала как мог, и в итоге все закончилось мировым соглашением и контрактом Сондры с Warner Bros. на написание сценариев. Когда тексты блондинки забраковали, она обвинила Клинта в мошенничестве, но все уладила Казалось, с годами аппетиты Клинта Иствуда должны были уменьшиться, но и после 60 актер оставался любвеобильным, а главное — привлекательным для девушек. В 66 артист женился на журналистке Дине Руиз, которая оказалась на 35 лет младше, и через несколько месяцев стал отцом в восьмой раз — у пары родилась дочка Морган.выплата неустойки, размер которой остался загадкой для общественности.

Еще в 1985-м актер закрутил роман с бортпроводницей на 21 год младше Жаклин Ривз, вылившийся в трехлетние отношения и рождение детей Скотта и Кэтрин. На заре 90-х стюардессу сменила Фрэнсис Фишер, которую зрители могли видеть в «Титанике» и фильме Иствуда «Непрощенный». Влюбленные расстались, когда их дочке Франческе было два года.

СМИ заговорили о том, что голливудский сердцеед наконец остепенился, но это оказалось преждевременным: 17 лет спустя Дина подала на развод, указав причиной расставания непримиримые разногласия. Инсайдеры сообщали, что журналистка узнала об измене мужа с подругой семьи, поэтому еще в 2012-м супруги разъехались.

Дина не унывала — к моменту развода она уже начала встречаться со старым приятелем — ассистентом тренера по баскетболу Гавайского университета. Стоит ли говорить, что и Клинт Иствуд недолго страдал после расставания? Еще до официального расторжения брака 83-летнего артиста заметили в компании 42-летней Эрики Фишер. Женщина подтвердила роман, вот только надолго в жизни голливудского актера не задержалась.

Совсем иначе складывались отношения Клинта с хостес отеля Mission Ranch Кристиной Сандерой: они встретились в 2014-м, через год подтвердили роман, появившись на красной дорожке «Оскара», и провели вместе прекрасные 10 лет. На этот раз союз рухнул вовсе не из-за измен режиссера — в июле 2024-го 61-летняя женщина скончалась от сердечной аритмии и атеросклероза. «Кристина была прекрасной, заботливой женщиной. Я буду очень по ней скучать», — комментировал трагедию Иствуд. Несколько месяцев актер отказывался беседовать с прессой, и знакомые отмечали, что он ужасно страдает из-за потери возлюбленной. Позднее представитель режиссера сообщил, что с Клинтом все в порядке и он возвращается к привычной жизни. Означает ли это, что мы скоро услышим о новой пассии 95-летнего артиста — время покажет.