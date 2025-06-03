Умер композитор Евгений Дога. В Молдавии объявлен национальный траур

Дога писал музыку для кино, театра, балета, а также произведения для хоров, струнных и симфонических оркестров. Музыка Доги звучала в десятках фильмов, в том числе снятых режиссером Эмилем Лотяну («Лаутары», «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь»). Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» звучал на церемониях открытия Олимпиады-80 в Москве и Зимних Игр в Сочи в 2014 году.

Дога в 1984 году получил Государственную премию СССР, в 1987 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Композитор также отмечен российскими и молдавскими наградами.

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что в день похорон композитора в стране будет объявлен национальный траур.

«С грустью узнала о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма „Мария Мирабела“, мы плакали, слушая музыку из „Лаутаров“. Знаменитый вальс из фильма „Мой ласковый и нежный зверь“ сопровождает нас повсюду и мы узнаем композиции мастера с первых нот», — написала она в фейсбуке.