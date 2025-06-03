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В свои 42 Ксюша Бородина женихами не разбрасывается 0 746

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

"Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки..."

В прошлом году в жизни Ксении Бородиной начался счастливый этап — телеведущая познакомилась с Николаем Сердюковым, а чуть позже между ними завязался роман.

Спустя короткое время после начала отношений блогер встал перед любимой на одно колено в Эрмитаже и предложил Ксении стать его женой. Звезда «ДОМа-2» ничуть не задумываясь ответила согласием, обомлев от восторга. И хотя Бородина до сих пор не может прийти в себя от эйфории, в которой пребывает рядом с Николаем, подписчики скептически настроены к этой паре. Далеко не всем нравится новый избранник Бородиной.

Ситуация накалилась после выпуска шоу «Сокровища императора» на ТНТ с участием пары. Во время испытаний Сердюков был эмоционален, резок, много ругался и довольно грубо обращался с любимой.«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — сказал он ведущей после того, как упал в лужу.

Однако Ксения — женщина с характером и не дает жениха в обиду, несмотря на его казусы. Вот и сейчас она поспешила вступиться за эмоционального избранника.

«Я взрослый человек и делаю выбор сама. Спасибо, что беспокоитесь за меня — правда, это чувствуется. Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки, бывает усталость, бывают ссоры, но в этом и есть правда. А если вы ищете только сказки — откройте pinterest (приложение с картинками, где многие черпают вдохновение — прим. ред.). У нас тут реальная жизнь», — начала она.

Бородина дает понять, что совсем не в обиде на Николая. Во время съемок нервы участников напряжены до предела, все хотят выиграть, отчего не контролируют себя и свои эмоции. Телеведущая объясняет гнев любимого сильным утомлением и беспокойством.

«А еще невозможно оценить через экран, насколько человек устал, как он испугался, как сильно ударился. Там, в моменте, все ощущается иначе, и судить со стороны всегда проще, чем прожить это внутри. Конечно, мы живем в обществе, и наши эмоции не всегда могут быть уместными. Это надо тоже учитывать», — добавляет Ксения.

В любом случае, она ценит возлюбленного за его честность. Ведь лучше прямо выразить все свои мысли, пусть даже не в самом приятном виде, чем говорить лично одно, а за спиной вести другую игру. В конце концов, идеальных отношений нет ни у кого, даже в их паре с Николаем.

«Но если тебе больно, и ты кричишь, если ты в азарте и показываешь это — не самое страшное. Страшно, когда тебе улыбаются в лицо, когда стиснув зубы выдавливают улыбку, а потом мстят или уничтожают тебя морально, а то и физически. Вот этого стоит опасаться, я то уж точно знаю о чем говорю. Напишите мне, у кого в отношениях всегда полная тишина, абсолютная нежность и ни одной вспышки? Интересно почитать!» — обращается она к критикующим подписчикам.

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