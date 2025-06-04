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Актёр из «Дайлес», играющий с Хаматовой, женился на русской модели 0 1397

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
instagram.com/kasparsdumburs

instagram.com/kasparsdumburs

ФОТО: Instagram

Радостное событие произошло в личной жизни 37-летнего актёра театра «Дайлес» Каспара Думбурса — в начале июня, после трёх лет совместной жизни, он связал себя узами брака со своей возлюбленной, российской моделью и архитектором Алисой Онтенсон, сообщает tv3.lv.

Церемония бракосочетания и свадебное торжество Каспара и Алисы состоялись на берегу моря. В этот особенный день и жених, и невеста были одеты полностью в белое.

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В Instagram Stories, где актёр поделился серией фотографий с торжества, он написал: «Спасибо за этот прекрасный день!»

Алиса Онтенсон — архитектор и модель, родившаяся в Санкт-Петербурге. С началом войны в Украине она решила покинуть Россию и переехать в Латвию — страну, где в детстве проводила летние каникулы у бабушки и дедушки.

История отношений Каспара и Алисы началась с того, что Каспар увидел девушку в Instagram и написал ей. Уже на следующий день они встретились. Их знакомства развивались неспешно — по словам актёра в интервью журналу Privātā Dzīve в декабре прошлого года, долгое время они просто разговаривали, без поцелуев. Интимные отношения начались только через полтора месяца после знакомства.

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Алису в Каспаре привлекают его позитивная энергия, доброе сердце, чувство такта и чувствительность, а сам Каспар считает, что его возлюбленная — «самый лучший человек на свете».

Каспар - востребованный актер театра «Дайлес». Сейчас он в том числе задействован в постановке «Веди свой плуг по костям мертвецов», где главную роль играет популярная российская актриса Чулпан Хаматова, проживающая сейчас в Латвии.

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