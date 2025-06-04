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Меган Маркл оказалась разочарована несостоятельностью Гарри 0 815

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Вместо миллиардера оказался миллионером - вот это облом.

Многие девочки мечтают стать принцессами и жить в сказочных замках. Для Меган Маркл эта мечта начала сбываться в 36 лет — но реальность оказалась совсем не такой, как она представляла.

Сегодня, отмечая свой 44-й день рождения в особняке за $29,6 миллионов в Монтесито, герцогиня Сассекская, возможно, вспоминает времена, когда жила в скромном Nottingham Cottage. Оставив успешную актерскую карьеру и переехав в Великобританию, она, вероятно, представляла себе совсем другую жизнь.

В своей книге «Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants» эксперт Том Куинн пишет: «Гарри был потрясен реакцией Меган, когда она узнала, что он не обладает огромным личным состоянием. Как сказал один из сотрудников: 'Она ожидала миллиардера, а получила миллионера»«.

По словам автора, для Меган, выросшей в США, было естественно предполагать, что принц Гарри — брат будущего короля — должен быть сказочно богат. Однако, узнав, что его состояние оценивается примерно в 20 миллионов фунтов, ей пришлось пересмотреть свои ожидания.

Куинн добавляет: 'Меган была уверена, что после свадьбы поселится в Букингемском дворце или Виндзорском замке. Для нее стало большим потрясением оказаться в маленьком доме без прислуги на территории Кенсингтонского дворца».

Nottingham Cottage — это скромный двухэтажный дом площадью 123 кв. м с двумя спальнями, гостиной и небольшим садом. В отличие от Уильяма и Кейт, чье состояние значительно превышает капитал Сассексов, Гарри и Меган изначально занимали более скромное положение.

До замужества Меган, выросшая в Лос-Анджелесе, мечтала о мировой славе. Участвуя в школьных постановках, она блистала в «Эдипе», «Энни» и «Into the Woods», но, по данным биографов, болезненно реагировала, если внимание доставалось другим. Как пишет Куинн, именно Меган открыла Гарри глаза на его статус «запасного» принца. В то время как ее бывший муж, продюсер Тревор Энгельсон, женился на наследнице с состоянием $250 миллионов, реальность королевской жизни оказалась куда прозаичнее.

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