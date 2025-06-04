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Режиссер Гай Германика во время съемок красила ногти и играла в Angry Birds 0 452

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Противоречиво оцениваемая режиссерка.

Противоречиво оцениваемая режиссерка.

40-летняя звезда кинематографа никак не хочет взрослеть.

Диана Арбенина, которая недавно снялась во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», жестко раскритиковала и ее саму, и процесс съемок. Режиссер тут же заявила, что подаст на «ночную снайпершу» в суд за клевету, и попросила Арбенину «не быть c..ой».

  • Германика, если ты меня сейчас слышишь… Я не жалею, что не разделась, - объявила «ночная снайперша» со сцены.

Она еще сказала, что на площадке Валерии вообще не было:

  • Я ни разу не видела режиссера, и она меня ни разу не поправила.

Все якобы делали вторые режиссеры, которых «гениальная начальница» меняла как перчатки.

В этой связи можно вспомнить характеристику, которую Германике дал известный кинопродюсер и режиссер Денис Евстигнеев, сын легендарных Евгения Евстигнеева и Галины Волчек. В свое время он продюсировал сериал Германики «Краткий курс счастливой жизни» со Светланой Ходченковой в главной роли.

-У каждого режиссера свой метод, - считает Евстигнеев. - Например, Валерия Гай Германика приходила на площадку и там спокойно играла на мобильном в Angry Birds, красила ногти, иногда подсматривая в монитор. Потом подзывала второго режиссера, делала какое-то замечание и дальше играла. Но в результате получилось абсолютно ее кино! А есть режиссеры, которые бегают по площадке, злятся, трясут артистов и ничего не получается... Режиссер - это магия!

Историей с Германикой и ее необычным подходом к съемкам она подтверждает, что в искусстве нет единственно правильного пути к успеху.

Валерия Гай Александровна Германика (при рождении — Валерия Игоревна Дудинская; род. 1 марта 1984, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр и телеведущая. До 2008 года являлась режиссёром документального кино, с 2008 года начала снимать игровое. Обладательница премии «Ника» «Открытие года» (2008), «Серебряного „Святого Георгия“» Московского кинофестиваля (2014).

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