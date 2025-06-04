Baltijas balss logotype

Романа Ротенберга, мужа латышки, выгнали с работы 0 983

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Роме не прет.

Роме не прет.

В 2024 он стал доверенным лицом Путина, а ныне вышел из доверия.

Сын миллиардера и друга Владимира Путина Бориса Ротенберга — Роман Ротенберг — по решению нового совета директоров покинет должность главного тренера СКА, сообщают спортивные СМИ. Ротенберг возглавил клуб в 2022 году, и с тех времен клуб, финансируемый «Газпромом», демонстрировал ужасные результаты. При этом клуб СКА имел самый большой в лиге бюджет на зарплаты, превышавший миллиард рублей.

В завершившемся сезоне питерский клуб занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила московскому «Динамо» и впервые с 2010 года не прошла в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Перед снятием с должности Ротенберг стал единственным тренером голосования лиги, который получил ноль голосов в номинации «Лучший тренер» по итогам сезона КХЛ.

После провала в СКА на прошлой неделе в отставку отправили весь совет директоров и операционный менеджмент из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона, но судьба главного тренера Ротенберга не была окончательно решена. Теперь СКА планирует резкое сокращение бюджета, вплоть до двукратного. Ряд самых высокооплачиваемых игроков может покинуть клуб, сообщает издание «Спорт Экспресс».

Ротенберг запомнился нелепыми заявлениями. Например, он обвинил Запад в давлении на него и на одной из пресс-конференций заявил, что негативные комментарии о клубе и нем якобы пишут пользователи из-за рубежа. До этого сын миллиардера рассказывал о борьбе с «блатными детьми» в спорте: «Мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было». Также его работой были недовольны болельщики, и во время матчей они кричали, что «СКА — позор российского хоккея».

Карьера Ротенберга-младшего до хоккея была связана с «Газпромом», где миллиардные подряды выполняли его отец и дядя – Борис и Аркадий Ротенберги. В 2011 году также по совету друга своего отца, миллиардера Геннадия Тимченко, он перешел на работу в СКА сначала на должность вице-президента, а затем неожиданно перешел из функционеров на должность главного тренера. Он заменил Валерия Брагина, который до него семь раз приводил молодежную сборную России к медалям чемпионатов мира. Назначение вызвало шквал критики со стороны спортивных болельщиков и комментаторов из-за полного отсутствия у Ротенберга тренерского и профессионального опыта в хоккее.

Брат — Борис Ротенберг (род. 1986), футболист, защитник, футбольный функционер. Дядя — Аркадий Ротенберг (род. 1951), миллиардер, первый вице-президент Федерации дзюдо России, председатель Правления Федерации хоккея России, совладелец «СМП банка». Двоюродный брат — Игорь Ротенберг (род. 1973), предприниматель, топ-менеджер.

Первая жена (с 2010 года) — латвийская модель Марта Берзкална (род. 1985), дочь Мартина. Вторая жена — российская модель Галина Кеда. Двое детей: дочь Арина (род. 2013) и сын Роман (род. 2015). Сын Роберт, мать — модель Маргарита Банет; встречался одновременно с ней и с Кеда.

Читайте нас также:
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1009
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 536
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 295
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 184
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео