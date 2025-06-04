Сын миллиардера и друга Владимира Путина Бориса Ротенберга — Роман Ротенберг — по решению нового совета директоров покинет должность главного тренера СКА, сообщают спортивные СМИ. Ротенберг возглавил клуб в 2022 году, и с тех времен клуб, финансируемый «Газпромом», демонстрировал ужасные результаты. При этом клуб СКА имел самый большой в лиге бюджет на зарплаты, превышавший миллиард рублей.

В завершившемся сезоне питерский клуб занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила московскому «Динамо» и впервые с 2010 года не прошла в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Перед снятием с должности Ротенберг стал единственным тренером голосования лиги, который получил ноль голосов в номинации «Лучший тренер» по итогам сезона КХЛ.

После провала в СКА на прошлой неделе в отставку отправили весь совет директоров и операционный менеджмент из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона, но судьба главного тренера Ротенберга не была окончательно решена. Теперь СКА планирует резкое сокращение бюджета, вплоть до двукратного. Ряд самых высокооплачиваемых игроков может покинуть клуб, сообщает издание «Спорт Экспресс».

Ротенберг запомнился нелепыми заявлениями. Например, он обвинил Запад в давлении на него и на одной из пресс-конференций заявил, что негативные комментарии о клубе и нем якобы пишут пользователи из-за рубежа. До этого сын миллиардера рассказывал о борьбе с «блатными детьми» в спорте: «Мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было». Также его работой были недовольны болельщики, и во время матчей они кричали, что «СКА — позор российского хоккея».

Карьера Ротенберга-младшего до хоккея была связана с «Газпромом», где миллиардные подряды выполняли его отец и дядя – Борис и Аркадий Ротенберги. В 2011 году также по совету друга своего отца, миллиардера Геннадия Тимченко, он перешел на работу в СКА сначала на должность вице-президента, а затем неожиданно перешел из функционеров на должность главного тренера. Он заменил Валерия Брагина, который до него семь раз приводил молодежную сборную России к медалям чемпионатов мира. Назначение вызвало шквал критики со стороны спортивных болельщиков и комментаторов из-за полного отсутствия у Ротенберга тренерского и профессионального опыта в хоккее.

Брат — Борис Ротенберг (род. 1986), футболист, защитник, футбольный функционер. Дядя — Аркадий Ротенберг (род. 1951), миллиардер, первый вице-президент Федерации дзюдо России, председатель Правления Федерации хоккея России, совладелец «СМП банка». Двоюродный брат — Игорь Ротенберг (род. 1973), предприниматель, топ-менеджер.

Первая жена (с 2010 года) — латвийская модель Марта Берзкална (род. 1985), дочь Мартина. Вторая жена — российская модель Галина Кеда. Двое детей: дочь Арина (род. 2013) и сын Роман (род. 2015). Сын Роберт, мать — модель Маргарита Банет; встречался одновременно с ней и с Кеда.