В начале 60-х распалась одна из самых красивых пар европейского кино - Ален Делон и Роми Шнайдер. От австрийки Делон ушел к молодой Натали Бартелеми, женился и стал отцом. Роми попыталась покончить с собой и на время завязала с кино. Позже Ален часто говорил, что Шнайдер была его самой большой любовью и жалел, что их свадьба не состоялась. Но все знали, что француз регулярно изменял ей еще до того, как начал встречаться с Натали.

Еще через два года после помолвки с Роми немецкая модель и певица Криста Пэффген родила от Делона сына Кристиана Аарона. О появлении мальчика на свет Шнайдер не догадывалась. Ален же и не думал признавать ребенка. Не сделал он этого и после женитьбы на Бартелеми.

Между тем Пэффген сын от Делона дико мешал. Она вела кочевой образ жизни, причисляла себе к богемным художникам, записывала песни в жанрах рок и фолк, баловалась дурью и тусовалась с самыми модными музыкантами тех лет. И тогда мать Делона и ее второй муж - владелец колбасной лавки - усыновили мальчика и дали ему свою фамилию.

Подростком Кристиан снимался в кино. Потом стал фотографом. Его мать увлеклась нацизмом, много пила и умерла на Ибице в 49. Но особую неприязнь парень испытывал к отцу. Считая его чудовищем:

Жестокий и бессердечный человек. Знаете, сколько у него таких вот левых детей, как я? Армия! Просто они все молчат. Однажды Ален мне сказал: «Запомни, ты мне просто друг. И вот что скажу тебе, друг: у тебя не мои глаза и волосы. С твоей матерью я переспал только один раз. Ты не мой сын и никогда им не будешь».

Кристиан подсел на тяжелые наркотики. И даже когда у него родились двое детей, не смог избавиться от зависимости. Из-за паралича половины тела стал инвалидом, но продолжал колоться. В мае 2023 года знакомая нашла его тело «в глубокой стадии разложения», как написали судмедэксперты. Фотограф умер от передоза в своей парижской квартире. Два его сводных брата и сестра сильно расстроились, но знаменитый папаше не проронил ни слова. И через год тоже умер.