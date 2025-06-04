Здоровье Киркорова стремительно ухудшается — ему грозит ампутация руки

58-летний эстрадный артист Филипп Киркоров уже некоторое время находится под наблюдением врачей, сообщает nra.lv со ссылкой на lrytas.lt.

Звезда сцены обратился за медицинской помощью после того, как заметил, что рана не заживает. После осмотра он был госпитализирован. Изначально сообщалось, что артист получил ожог руки и врачи пытаются стабилизировать его состояние, однако теперь становится ясно — ситуация гораздо серьёзнее.

По словам врачей, Киркорову угрожает сепсис — опасная инфекция крови, которая может привести даже к ампутации конечности. Его здоровье осложнено также хроническим заболеванием — уже много лет певец страдает диабетом, который затрудняет организму борьбу с инфекциями. Кроме того, после ожога у него был диагностирован бурсит — болезненное воспаление суставов, которое распространилось на руку.

В последние годы Киркоров неоднократно демонстрировал заметные изменения во внешности и признавался, что неоднократно ложился «под нож» ради красоты — от подтяжки лица до различных процедур по коррекции тела. Возможно, именно эти вмешательства повлияли на общее состояние здоровья и повысили риск осложнений.