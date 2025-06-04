Baltijas balss logotype

Знойная красотка Дубцова обзавелась престижной недвижимостью 0 857

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Ириша, чудо как хороша.

Ириша, чудо как хороша.

Зрелые годы требуют соответственного уюта.

43-летняя Ирина Дубцова не может нарадоваться своему выгодному приобретению. Не так давно певица обзавелась роскошным загородным домом с большим участком и с удовольствием делится фрагментами своего отдыха с поклонниками.

На территории есть бассейн и даже собственный прудик, чем артистка невероятно гордится. «Купила себе дачу с огромным прудом, полным рыбы. Радуюсь!» — пишет Дубцова на своей странице в соцсети.

wcc24.jpg

Напомним, у исполнительницы есть просторная квартира в столице, а также особняк на Рублевке, однако там она теперь бывает не так уж часто. Артистке явно понравился ее новый уютный дом, куда она теперь приглашает погостить и многих коллег. Недавно у Дубцовой побывала и Ксения Бородина с женихом Николаем Сердюковым.

А вот сын звезды, Артем Черницын, все реже проводит время со звездной матерью. Ему уже исполнилось 19, появились свои интересы. Недавно наследник Дубцовой расстался с девушкой, которая считалась его невестой. Однако Черницын не стал слишком убиваться из-за разрыва. Он в активном поиске новой пассии и заявляет, что теперь претендентку «высматривает» среди блондинок.

Недавно Дубцова обвиняла организатора гастролей в Сибири в краже и невыполнении условий договоренностей. Он отказался предоставить даже техническое оборудование, сославшись на то, что это обойдется в 1,8 миллиона рублей. Брать на себя такие траты певица тоже не готова, учитывая, что в связи с отменой она ушла в значительный «минус». К тому же обратные билеты до Москвы придется оплачивать ей самостоятельно. Да и свободных мест, как назло, на ближайшие даты нет.

Читайте нас также:
1
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1009
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 537
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 295
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 184
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео