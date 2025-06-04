43-летняя Ирина Дубцова не может нарадоваться своему выгодному приобретению. Не так давно певица обзавелась роскошным загородным домом с большим участком и с удовольствием делится фрагментами своего отдыха с поклонниками.

На территории есть бассейн и даже собственный прудик, чем артистка невероятно гордится. «Купила себе дачу с огромным прудом, полным рыбы. Радуюсь!» — пишет Дубцова на своей странице в соцсети.

Напомним, у исполнительницы есть просторная квартира в столице, а также особняк на Рублевке, однако там она теперь бывает не так уж часто. Артистке явно понравился ее новый уютный дом, куда она теперь приглашает погостить и многих коллег. Недавно у Дубцовой побывала и Ксения Бородина с женихом Николаем Сердюковым.

А вот сын звезды, Артем Черницын, все реже проводит время со звездной матерью. Ему уже исполнилось 19, появились свои интересы. Недавно наследник Дубцовой расстался с девушкой, которая считалась его невестой. Однако Черницын не стал слишком убиваться из-за разрыва. Он в активном поиске новой пассии и заявляет, что теперь претендентку «высматривает» среди блондинок.

Недавно Дубцова обвиняла организатора гастролей в Сибири в краже и невыполнении условий договоренностей. Он отказался предоставить даже техническое оборудование, сославшись на то, что это обойдется в 1,8 миллиона рублей. Брать на себя такие траты певица тоже не готова, учитывая, что в связи с отменой она ушла в значительный «минус». К тому же обратные билеты до Москвы придется оплачивать ей самостоятельно. Да и свободных мест, как назло, на ближайшие даты нет.