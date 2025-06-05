Матвей Сафонов погасил ВЕСЬ долг по алиментам перед своей бывшей супругой. Теперь его приезд в сборную зависит от того, снимут ли приставы обеспечительные меры.

Эпопея с долгом Сафонова началась аккурат перед его переходом в парижский ПСЖ. В июне 2024 года Матвею запретили выезд из России после того, как суд обязал вратаря выплачивать четверть доходов в качестве алиментов бывшей жене Анастасии, с которой он развёлся в 2023 году. Изначально речь шла про 14 миллионов рублей, однако затем произошёл перерасчёт, по которому Сафонов должен был уже более 60 миллионов.

Футболист до применения запрета на выезд улетел во Францию, где начал выступать за ПСЖ, но вот вернуться в Россию он не мог: его бы просто не выпустили обратно. Поэтому, например, игры сборной проходили без него. Спустя год Матвей полностью оплатил долг (с процентами это вышло более 66 миллионов рублей - около 660 000 евро) и теперь, казалось бы, может спокойно вернуться на Родину. Но, несмотря на выплату всех долгов, обеспечительные меры до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то, вероятнее всего, Матвей Сафонов примет участие в товарищеском матче против сборной Нигерии, который пройдёт 6 июня.

Я особо хочу подчеркнуть, что задолженност была рассчитана с учётом того, что Анастасия, введя в заблуждение Матвея, попросила его в счёт алиментов переписать квартиру на дочь. Матвей рассчитывал, что он закрывает долги ещё до официального расторжения брака с Анастасией, однако Анастасия поступила непорядочно и сейчас утверждает, что никаких договорённостей не было. Однако до настоящего момента после выплаты всех долгов аресты в отношении него и другие обеспечительные меры не сняты.

"Матвей, как порядочный человек и заботливый отец, никогда не будет забирать у ребёнка никаких денег. После того как решение суда было утверждено Верховным судом РФ, мы решили оплатить задолженность по накопившимся алиментам. В том числе для того, чтобы Матвею облегчить передвижение не только за границей, но и в России" , — рассказал адвокат Матвея Сафонова Андрей Крючков.

24 мая 2025 года господин Сафонов выиграл Кубок Франции, отыграв весь матч на ноль в финале против «Реймса» (3:0). А уже 31 мая 2025 года в составе «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов, сыграв в турнире два матча, один из которых — всухую.