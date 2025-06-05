Михаил Ефремов не оставался без женской ласки даже в тюрьме. Красавица-актриса скрашивала звезде тюремные будни.

Как известно, Михаил Ефремов в начале апреля вышел на свободу. В Белгородской колонии артист провел 4,5 года и получил УДО. Сейчас звезда театра и кино восстанавливает здоровье, сильно просевшее за решеткой, и привыкает к переменам, произошедшим за время его отсутствия. Поддержку Михаилу Ефремову оказывает его предполагаемая давняя любовница 41-летняя Дарья Белоусова. По данным телеграм-канала SHOT, актриса не оставляла Михаила Олеговича без внимания даже в тюрьме.

О том, что у Михаил Ефремов состоит в романтических отношениях с Евгенией Белоусовой, сплетники судачили еще несколько лет назад. На допрос по резонансному делу актера увозили из квартиры в Казарменном переулке. Артист арендовал эти апартаменты для себя и Евгении. Позже хозяйка съемной недвижимости пожаловалась, мол, представители богемы загадили жилплощадь. Парочка регулярно пила и много курила в квартире, поэтому после их переезда пришлось подсчитывать убытки - 356 тысяч рублей.

Когда Михаил оказался в тюрьме, Евгения не разорвала отношения с ним. Пара поддерживала связь, Ефремов и его ждуля даже воспользовались правом на длительное свидание. Белоусова специально приезжала в колонию, чтобы три дня пожить вместе с артистом.

«41-летняя Дарья и 61-летний Михаил трое суток провели в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения», — делится источник. Встреча должна была быть секретной, но Белоусова и Ефремов раскрыли сами себя. Под занавес трехдневного рандеву актеры решили пообщаться с гостями других комнат. Слово за слово и оба артиста расщедрились на автографы и добрые пожелания на долгую память новым знакомым.