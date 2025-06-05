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Продюсер рассказал, как Седоковой удалось вернуться в шоу-бизнес и сколько она зарабатывает 0 947

Lifenews
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Продюсер рассказал, как Седоковой удалось вернуться в шоу-бизнес и сколько она зарабатывает
ФОТО: Instagram

Хотя с момента смерти бывшего мужа Яниса Тиммы прошло уже полгода, Анне Седоковой пока не удаётся окончательно закрыть эту главу своей жизни. Тем не менее, вопреки прогнозам, ей удалось успешно вернуться в шоу-бизнес.

«С концертами у нее все великолепно. Анечка, несмотря ни на что, сейчас гастролирует, у нее съемки на проекте "Три аккорда". То есть ни хейт, ни провокации не мешают ей. Она работает, закрыла всем рты и будет закрывать дальше», – заявил продюсер певицы Сергей Дворцов.

Он подтвердил: несмотря на прогнозы, что после загадочной смерти Яниса Тиммы карьера Анны пойдёт на спад, произошло почти противоположное. Хотя певица сталкивается с незаслуженной критикой и негативом, ей удалось не только вернуться в обойму, но и сохранить свои позиции в шоу-бизнесе.

«Гонорары она не повысила и не понизила. Получает от 2 до 4 млн рублей (от 45 до 60 тысяч евро)», – отметил продюсер, добавив, что райдер поп-звезды сейчас не является публичным документом — эта информация доступна только клиентам при заключении сделки.

Ранее уже была слита информация о требованиях Седоковой: среди прочего — автомобиль с водителем на время пребывания, элитные напитки в гримёрке (шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy и виски Macallan), обязательное присутствие оплаченных организаторами визажиста и парикмахера. В случае невыполнения условий Анна может отказаться от выступления, а организаторы обязаны будут выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Продюсер также сообщил, что единственное, что изменилось — теперь и он, и Седокова передвигаются с охраной, так как получили угрозы жизни.

«Вот буквально, наверное, месяца полтора назад мне позвонили с неизвестного номера телефона. Сказали, чтоб я сдох так же, как и Янис, за то, что я поддерживаю Седокову. На сегодняшний день у меня есть люди, которые меня охраняют, есть поддержка. Как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Пусть делают, что хотят. Это просто неадекватные люди и диванные критики», – признался Дворцов.

Повседневность Анны омрачает борьба семьи покойного Яниса Тиммы за возможное наследство. «Пока я не публикую никакую информацию, ещё жду. Но если опубликую, её репутации придёт конец. Речь идёт о переписке с Янисом. (…) Откуда я узнала, что у них было много общих квартир? После открытия наследственного дела мы выяснили, какое имущество было и что с ним стало», – заявила недавно адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова. Родственники Тиммы требуют вернуть часть средств, полученных от реализации имущества, приобретённого в браке.

Адвокат Анны Седоковой Андрей Алёшкин прокомментировал ситуацию, в которую она попала после смерти бывшего мужа: «Всё это похоже на провокацию и давление на Седокову. Если бы у семьи Яниса действительно были убедительные доказательства и чёткая позиция, всё это уже давно бы показали. В добрых самаритян я не верю».

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