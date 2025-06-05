47-летняя телеведущая Анфиса Чехова впервые появилась с новым мужчиной. Им оказался 44-летний актер сериала «Глухарь» и продюсер Александр Златопольский.

Мы вместе уже девять месяцев, - объяснил он. - Познакомились на премии. Анфиса вела церемонию и вручала мне награду в номинации «Продюсер года». Она очень добрая, мудрая, красивая и сексуальная женщина, которая просто свела меня с ума.

Оказывается, влюбленные уже вместе отдыхали на Бали, и в ближайшее время Александр собирается сделать Анфисе предложение.

У Златопольского есть две дочки от прошлых отношений, а у телеведущей - 12-летний сын Соломон от бывшего мужа, актера Гурама Баблишвили. Влюбленные надеются, что их дети подружатся.

Ранее Анфиса Чехова и ее бывший бойфренд Владимир Тишко расстались со скандалом. После разрыва они оба не сдерживались в выражениях, когда речь заходила о бывших.

Анфиса Чехова и Владимир Тишко были вместе больше трех лет. Экс-возлюбленные утверждали, что у них все серьезно, да и публика называла пару одной из самых красивых среди звезд, однако практика показала — на тот момент они оба были не готовы к ответственности. На деле союз телеведущей и артиста оказался мощнейшими эмоциональными качелями, которые сильно подорвали психику их обоих.

Экс-возлюбленные познакомились в 2001 году на съемках проекта телеканала СТС. Роман развивался стремительно. Вскоре после начала отношений Анфиса и Владимир съехались, и практически сразу их союз дал трещину. Непростые характеры и популярность Анфисы дали о себе знать. Чехова не раз обвиняла бойфренда в издевательствах и домашнем насилии. К тому же, в 2004-м теледива временно осталась без работы и сильно переживала по этому поводу. По словам звезды, она не получила должной поддержки и помощи от благоверного.